錸德漲勢擋不住！今日開盤直奔漲停板 連亮7顆燈、漲幅達9成
台北股市今（5）日多空激戰，尾盤在買單的挹注下，驚險翻紅、終場上漲34.06點或0.14%，收在23556.59點，續創歷史收盤新高，日K連三紅，成交量為4831.52億元。不過值得注意的是漲停家數高達74家，創下歷史新高紀錄，其中有一檔就是連日漲停的錸德，開盤便亮出第7根漲停板，鎖死在漲停價18.15元，續創20年新高水準。
記者陳郁柔／台北報導
錸德近期人氣爆棚，昨日爆出超過4.1萬張大量，今日雖然稍微減少，但還是維持2.5萬張以上的水準，不過近期籌碼出現鬆動，昨日外資結束連3買，賣超7.6萬張。不過今日開盤開在漲停價18.15元，並且一路鎖死到收盤，續創20年新高水準。此外，從第一根漲停板前一日、也就是6月26日，當時收盤價為9.44元，而在連續7根漲停板的拉抬下，來到18.15元，7個交易日大漲92%。
錸德近年來轉型向綠能、儲能布局，子公司錸寶則以儲能櫃整備、生產與維護業務為主，現已取得雲豹能源子公司台普威儲能櫃供貨合約14億元；鈺德跨入太陽能系統的統包工程業務，營運成長中。也因此旗下子公司包括鈺德、錸寶、安可近期股價都表現亮眼。
光碟片大廠錸德近期股價大漲，前幾日被證交所列為注意股，也達公布注意交易資訊標準，今年5月營收達6.49億元、年增4.34%，稅前盈餘1100萬元、年減8.33%，歸屬於母公司業主虧損600萬元，每股虧損0.01元，兩者皆較去年同期虧損幅度擴大。