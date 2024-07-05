姜爺爺飛到中國見福寶了！同框照曝光　 「叫名字有靠近」超感人

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020年7月20日晚間9點49分，福寶在全韓國人的祈禱之下，順利從媽媽愛寶的肚子中順利出生，成為韓國自然繁育誕生的首隻大貓熊，重達197克相當健康。
誕生不久後，福寶身上曾出現濕疹，但在飼育員們的努力之下，順利治癒了。負責照顧福寶的飼育員們當中，福寶最喜歡的就是名叫姜哲遠的「姜爺爺」，一路伴隨著福寶長大到4歲，最終因為合約問題迎來離別，這4年間的歷程也將被拍攝成紀錄片《再見，爺爺》。
今年4月3日福寶要飛往中國前，姜爺爺的母親不幸離世，但姜爺爺仍強忍淚水前往送別福寶，更承諾會到中國去探望牠。如今3個月過去了，昨（4）日就有粉絲在四川神樹坪基地目擊姜爺爺身影，金（5）日愛寶樂園官方YouTube頻道「PPUPPA TV」也正式公布姜爺爺和福寶的「合照」，預計將在7月9日發出兩方相間的紀錄片。
據了解，姜爺爺在基地呼喚福寶名字，結果福寶就緩緩走向看台，似乎是認出了這位陪伴自己長大的爺爺，重逢場面相當感人。雖然日前曾有福寶粉絲質疑中國對福寶照顧不周，但姜爺爺則表示，福寶生活的地方很好，中國當地飼養員也非常盡心照顧福寶，覺得相當欣慰並放心，未來有機會也會再飛到中國看福寶。
「南韓貓熊公主」福寶小檔案
出生日期：2020年7月20日，3歲
父母：樂寶（父）、愛寶（母）
暱稱：公主、鍋巴公主
特別之處：福寶是南韓第一隻自然繁育誕生的貓熊，因此被南韓民眾視為公主，再加上牠身上毛色有一大篇的灰棕色，就像鍋巴飯一樣，因此又得到「鍋巴公主」的愛稱。