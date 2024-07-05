謝忻香港用人民幣遭陌生男「爆粗口飆罵」！她怒反擊嘆：沒人幫忙
▲ 謝忻在香港用人民幣遭陌生男「當眾爆粗口飆罵」！她氣憤反擊對方感嘆：「在場沒人願意幫忙。」（圖／謝忻臉書）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-07-05 15:03:30
藝人謝忻平常雖然忙碌工作，但仍經常會透過社群分享自己的日常點滴，或是與粉絲們互動，而她最近就透露自己準備飛去土耳其跟家人會合一起去旅行，不料在香港轉機時，她進到超商要買水，因為身上的港幣有限，手上有些人民幣，想說剛好可以用掉，不料在拿出人民幣之後，她卻遭到陌生路人用言語瘋狂砲轟，讓謝忻嚇得直呼：「可以感受到衝著我來的滿滿惡意。他戴著眼鏡，直勾勾地瞪著我，用非常高分貝廣東話節奏很快速地一直罵一直罵！」
謝忻近日在社群上分享自己準備飛去土耳其跟家人會合一起旅遊，但因為要在香港轉機，所以她趁著半天的空檔去四處逛逛，後來進到超商買水時，因為身上的港幣有限，她便詢問店員是否可以使用人民幣，店員同意後，她便拿出人民幣要付款，殊不知卻遭後方一位陌生的中年男子瘋狂用廣東話連續砲轟。謝忻聽不懂對方在說什麼，又感受到衝著她來的滿滿惡意，「他戴著眼鏡，直勾勾地瞪著我，用非常高分貝廣東話節奏很快速地一直罵一直罵！」於是她提高聲量回應對方：「Do I have to call the police?（需要我叫警察嗎？）」結果卻更加激怒對方。 謝忻在文中提到在現場有將近10個路人，但都沒人願意幫她，她也透露自己這輩子從沒有在大庭廣眾下被罵，於是她氣到發抖一邊鼓起勇氣拉高分貝罵了回去，沒想到那位中年男子又折返破口大罵：「Fxxk China！」才真的走離開。 ▲謝忻在香港超商買水時，因為身上的港幣有限，手上有些人民幣，想說剛好可以用掉，不料在拿出人民幣之後，她卻遭到陌生路人用言語瘋狂砲轟。（圖／謝忻臉書）
謝忻無奈透露：「我不知道使用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是不是因為7月1日觸動了某些人的敏感情緒。」她也問店員為什麼不幫忙報警，店員則低頭沒有回應。雖然謝忻的心情大受影響，但她依然坦言自己還是很喜歡香港，後來還去了當地的博物館。文末謝忻也反思自己的行為，並表示：「回罵是我修養不好。」
其他網友看到謝忻的貼文後，紛紛留言表示：「我好土不知道香港可以用人民幣耶」、「其實持有人民幣紙鈔的人反而才有可能是非中籍遊客，這東西連他們中國人都不會帶吧」、「無論如何要先以保護好自己的人身安全為第一要件」、「香港人對中國積怨已久的情緒，加上7月1日這個日子正是香港命運被中國掐住的開端。在香港盡量使用香港的紙幣，那至少是一個外國人能對香港表示的尊重」、「本來就有部分香港人仇中，也有親中派，你剛好不幸遇到仇中的。」
▲謝忻無奈透露：「我不知道使用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是不是因為7月1日觸動了某些人的敏感情緒。」她也問店員為什麼不幫忙報警，店員則低頭沒有回應。（圖／謝忻臉書） ▲雖然謝忻的心情大受影響，但她依然坦言自己還是很喜歡香港，後來還去了當地的博物館。文末謝忻也反思自己的行為，並表示：「回罵是我修養不好。」（圖／謝忻臉書）