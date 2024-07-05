回顧千金股！大立光曾創6075元最高價　它曾進榜如今殞落讓人嘆息

法說會後還有上漲空間？亞系外資調高大立光目標價至3200元

▲光學元件股股王大立光預計在7月11日召開線上第二季法人說明會，有外資看好法說會的表現。（圖／NOWnews資料照片）
▲光學元件股股王大立光預計在7月11日召開線上第二季法人說明會，有外資看好法說會的表現。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

光學元件股股王大立光預計在7月11日召開線上第二季法人說明會，已經有外資看好法說會的表現，最新報告給予「優於大盤表現」評等，目標價由2950元上調至3200元。

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大立光7月11日召開線上第二季法人說明會，除公布第二季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶AI辨識應用等相關布局等重點，而高階的潛望式是否向非蘋陣營滲透也是重點。

外界也開始考前畫重點，認為法說會需要聚焦三大點，第一、蘋果iPhone 16系列新機拉貨動態；第二、智慧手機鏡頭升級狀況；第三、新廠布局等三大議題。

大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，蘋果iPhone 16系列年度旗艦機即將在下半年上市，外界對蘋果在年度新旗艦機的開發上加入AI的調音、甚至影像擷取辨識新功能也大力期待，大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠2024年營運的重要指標。

大立光稍晚將公布6月業績，針對第三季新機拉貨效應，林恩平日前表示，目前客戶的預測樂觀，但賣得好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月拉貨有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。

亞系外資將大立光2024年到2026年每股盈餘預估調高1%到3%，給予大立光「優於大盤表現」評等，目標價由2950元調升至3200元。

大立光近期股價表現亮眼，昨日大漲逾6%、來到2840元，今日大盤走勢溫吞之際，再上漲55元或1.94%，來到2895元，再創2021年8月2日、也就是將近3年以來新高。

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