別讓寶寶誤食重金屬！消基會檢驗嬰幼兒米製食品　5件鎘含量超標

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繼2020年之後，此次消基會再度針對市售嬰幼兒可食米製品進行鉛、鎘及總砷的含量調查檢測，於2024年2月間於臺北市及新北市的母嬰、嬰童用品專賣店、藥局、網路購物平臺等販售通路，購得40件主要成分為米類（白米、糙米、胚芽米等）的樣品。其中，國產樣品有28件，類別有：粥、燉飯、炊飯、米精、米糊、米泥、米餅、米條、米菓、米棒；進口樣品有12件，類別有：米餅、米棒、米圈圈、米泥、粥及雞肉泥。
40件樣品「鉛」調查測試結果，「三立蔬菜味米餅」鉛檢出量大於我國限量標準之0.050 mg/kg；「鎘」調查測試結果，則有5件樣品檢出超過0.040 mg/kg，為「展榮糙米麩（全素）」、「（郭老師）寶寶米餅-糙米（濁水米）」、「美好人生／稻鴨有機米餅（原味）」、「（玉山碾米）纖米條」及「（瀚克寶寶）紫米米餅」。
而40件「總砷」調查測試結果，檢出量均小於《食品中污染物質及毒素衛生標準》中相關限量標準；而「總汞」調查測試結果，也均未檢出（定量極限0.01 mg/kg）。
以上鉛及鎘檢出量超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》中嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鉛及鎘限量的樣品，若經主管機關認定不符合，依《食安法》第17條，中央主管機關可依第48條，命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
消基會並建議消費者，購買時應挑選標示確實的商品，尤其專供嬰幼兒食用的食品，消費者在挑選時應慎重檢視標示內容，是否完整確實。
國內可供嬰幼兒食用和有特別標示專供嬰幼兒食用的商品，經常陳列在一起販售，消費者可能就商品外觀等其他因素認為可供嬰幼兒食用，但本次調查中有3件樣品標示沒有很明確是專供嬰幼兒食用，其「鎘」檢出量超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》中嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品的限量，不適合給嬰幼兒食用，所以消費者在選購時務必留心檢視標示內容。
另外，5件「鎘」檢出量超過限量的樣品中，有4件主要成分為糙米，消費者建議若在選購以糙米為主要原料的製品給嬰幼兒食用時更應謹慎。