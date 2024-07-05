獨／黃金地段將向輝達收取「驚人租金」 東海欲釋出校地是這3處
黃仁勳效應延燒！東海大學校長張國恩昨語出驚人，表示校方願釋出第二校區3塊地提供輝達選擇，讓AI研發中心落腳台中。3塊土地的位置引起各界好奇。據了解，3地都屬於黃金地段，其中包括在地人熟悉的東海牧場乳品加工廠，面積從1.55到2.53公頃都有，其中兩處有捷運藍線設站、一處有市政路通過，各有發展潛力。更驚人的是，董事會已有初步共識，若輝達願意攜手合作，校方未來將象徵性的收取每年新台幣11元租金。
記者顏幸如／台中報導
校地近134公頃的東海大學坐落於台中工業區、中科、精密科學園區等台中3大重鎮之間，不僅土地廣闊，且對面就是台中榮總、鄰近中港交道，生活機能完善。
關於釋出校地一事，根據了解，基地A位於台灣大道旁邊，土地方正，接近捷運藍線B10站：基地B目前是乳品加工廠，接近捷運藍線B10站；基地C緊鄰學校的碳中和區，未來市政路會延伸至此，3處基地各有優勢。
校長張國恩表示，此案已在6月初向董事長報告，除了達成初步共識，也獲得支持。東海校地為文教用地，為培訓人才，土地可無償提供輝達設立研發中心，每年僅象徵認性收取新台幣11元作為租金，東海唯一的目的就是攜手輝達為台灣培育一流科技AI人才。