外資結束連2買、今轉調節66億　台股尾盤驚險收紅、上漲34點

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台北股市今日在台積電熄火在平盤震盪下，少了主要拉抬動力，因此大盤走勢較為溫吞，甚至是數度轉跌，尾盤在買單的挹注下，驚險翻紅、終場上漲34.06點或0.14%，收在23556.59點，續創歷史收盤新高，日K連三紅，成交量為4831.52億元。此外，台股今日收周線，本周上漲524.34點或2.28%，月K呈現紅棒。中小型股卻開高走高，今日有高達74檔個股亮燈漲停，創下歷史新高，因此支撐櫃買指數最高來到280.69點，終場收在相對高點280.65點，上漲3.34點或1.2%，續創24年收盤新高水準。
電子成交比重今日維持在6成以上、來到68.9%，不過電子權值股呈現熄火，權王台積電昨日大漲站上千元關卡，今日表現溫吞，今日開在平盤價位1005元，隨後空方壓力襲來、一度下跌5元來到1000元，最高一度上漲5元來到1010元，終場收在平盤價1005元，可見多空拉鉅激烈；鴻海走勢跟台積電差不多，都在平盤震盪，終場也同樣收在平盤價位214.5元；聯發科則是開高走低，最低來到1335元，終場下跌25元或1.82%，收在1350元，拖累大盤指數13點。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、矽統、長榮航、燿華、群創；今日個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、矽統、鴻海、聯發科。