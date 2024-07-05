中職球迷闖管制區請FA吃冰粽！事後反上網控訴 悍將：深感遺憾

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這起事件發生在上個月10號，當時富邦悍將在主場迎戰中信兄弟，而當時恰逢端午節假期，因此該名球迷表示，他為了體恤富邦啦啦隊的辛勞，於是希望送上「冰粽」給隊員們享用。他寫下：「因日前看到一位棒球YouTuber台南Josh，跨越到非工作人員不可進入的區域，與一名啦啦隊員合影，故本人效法該名YouTuber，在比賽進行時，也到該區域將元祖冰粽送給啦啦隊員們，但卻隨即遭到球團人員告知不可進入該區域。」
而當比賽結束約15分鐘後，這名球迷仍舊不服氣，他則是前往球場服務台，播放該YouTuber與啦啦隊員安娜合影的新聞影片，以跳針式的質問方式，詢問富邦悍將球團人員「為什麼Josh可以？」然而此舉卻引來球場的保全人員關切。
該名球迷隨後則表示，「保全人員在眾目睽睽下，出拳攻擊本人右胸膛，但表情毫無悔意，當詢問為何出手攻擊，該名保全人員則回答本人嚴重威脅球團工作人員，並矢口辯解自己沒有出手傷人。此時富邦悍將球團人員才表示，該名YouTuber是球團事先邀請合作的，所以可以進入禁止區域內。」
悍將球團發聲明澄清 稱工作人員無暴力行為
悍將球團稍早則發布聲明澄清，並表示「本球團表演人員僅邀請Youtuber站至台前合照，並未進入管制區，後續工作人員執行勤務過程亦無出現任何暴力行為。對於非理性人士擅闖管制區之行為，球團深感遺憾。」