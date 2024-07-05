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癌末妻車上狂吐！老公停路肩急救卻遭檢舉　收4千元罰單結局逆轉

▲一位陳姓男子，去年開車經台61線時，突然行駛路肩並降低速度，遭後方車輛檢舉而收到4千元罰單。（示意圖／取自公路局中區養護工程分局）
▲一位陳姓男子，去年開車經台61線時，突然行駛路肩並降低速度，遭後方車輛檢舉而收到4千元罰單。（示意圖／取自公路局中區養護工程分局）

記者潘毅／綜合報導

法與情之間還在不斷在找尋平衡點！一位陳姓男子，去年開車經雲林台61線時，突然行駛路肩並降低速度，遭後方車輛檢舉而收到4千元罰單，陳男表示，自己當時載著癌末妻子，對方當時嘔吐不止才會臨停路肩急救，並提出行政訴訟，最終法院判處撤銷原處分。

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癌末妻子嘔吐不止！老公開往路肩救援慘遭檢舉

2023年4月16日，陳姓男子駕車行駛經過雲林台61線北上255.2公里處，當時車上載著的癌末妻子突然嘔吐不止，陳男擔心老婆會噎到，於是臨時駛向路肩進行急救，沒想到事後卻遭後方其他車輛，提出行車紀錄器畫面進行檢舉。

根據影片內容，雲林警方認定陳男違反「行駛快速道路違規使用路肩」規定開單，而台中監理所也依照違反道路交通管理處罰條例，裁處陳男罰鍰4000元，陳男事後收到罰單後，決定提出行政訴訟。

▲許多人平時外出都會選擇開車代步，有時還能順便讓親友搭順風車。（示意圖／翻攝Pexels）
▲陳姓男子駕車行駛經過雲林台61線北上255.2公里處，當時車上載著的癌末妻子突然嘔吐不止。（示意圖／翻攝Pexels）
為救愛妻行駛路肩！法院判決曝光

本案進入法院審理後，陳男主張自己當時載著癌末的妻子，且她多次因腦部、胸部手術失去行動機能，當時妻子突然嘔吐不止、滿口穢物，他必須立即處理以免噎到致命，才停靠路肩對妻子緊急救護，認為是行政罰法第13條緊急避難行為，並提出醫生報告佐證。

不過台中監理所則認為，陳男雖能證明妻子病況，但違規當時，是否適用緊急避難仍真偽不明，並表示，陳男行駛路肩時，應審酌自身駕駛能力及同行者狀況，不符合緊急避難要件。

▲台中高等法院認為，陳男當時使用路肩，是為保護妻子生命、身體的必要手段，判處撤銷原處分。（圖／取自GoogleMaps）
▲台中高等法院認為，陳男當時使用路肩，是為保護妻子生命、身體的必要手段，判處撤銷原處分。（圖／取自GoogleMaps）
聽完雙方的說詞後，台中高等行政法院也對檢舉人的行車記錄器進行勘驗，結果發現陳男車子進入路肩後緩慢行駛，確實可能因車內乘客嘔吐才減速。隨後法院詢問陳妻的醫師，醫師也證實陳男曾提及妻子在快速道路上突然嘔吐的情況。

因此，台中高等法院判決，陳男當時使用路肩，是為保護妻子生命、身體的必要手段。行駛路肩所造成交通秩序的法益侵害，與陳男保全妻子生命、身體法益相較，顯然前者較輕，且無其他方式可選擇。因此認定符合行政罰法第13條緊急避難之阻卻違法事由，判處撤銷原處分，可上訴。

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