2024巴黎奧運將製作最奢華獎牌！LV獎牌箱超高貴　Dior也是贊助商

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國皇室御用珠寶商 Chaumet將會操刀本屆奧運和帕奧的獎牌製作，巴黎奧運獎牌充滿折射感的立體刻面，華麗感滿滿。獎牌中的鐵片看似一般，其實是取自於自艾菲爾鐵塔的金屬鐵片。因為在維修艾菲爾鐵塔時，團隊保留了部分材料，把這些金屬打造成象徵法國國土形狀的六邊形，背景則是1896第一次奧運的起始地帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium），左側為雅典衛城，右側加入艾菲爾鐵塔，再用品牌平常用於高級珠寶中的工法鑲嵌而成。
LV為巴黎奧運打造專屬獎牌箱 承襲行李箱工藝
Louis Vuittong是2024年巴黎奧運會的合作夥伴，秉承LV自1854年以來製作行李箱的工藝，為巴黎奧運打造專屬行李箱，靈感都是來自LV硬箱中最具知名度的經典箱款Malle Coiffeuse。
獎牌箱將行李箱融合化妝箱的概念，分為中央部分的主體，中央部分有30個抽屜，另外兩側像是翅膀的設計，設有16個抽屜，外觀覆蓋標誌性的Monogram帆布包覆著箱體，Damier帆布外飾、黃銅角和封口，總共可放置468枚的巴黎奧運獎牌，上方還帶有展示台，可以展示三款不同的獎牌。
LVMH預計斥資1.5億歐元 贊助2024巴黎奧運
以硬箱起家的Louis Vuitton也專門為奧運獎牌和聖火火炬打造出專屬行李箱，並且操刀格紋獎牌托盤，每個托盤可容納兩到六枚獎牌，托盤外包覆有1888年誕生的 Damier 帆布，標誌性的棋盤格紋設計，內襯則使用黑色啞光皮革，加上品牌的精湛工藝，打造出格紋獎牌托盤。
延續巴黎時尚之都的稱號，也將Louis Vuitton的元素融入到奧運中，也考慮到了是遞獎時使用，製作這些獎牌托盤時，重量上也講求輕便，方便遞獎者使用。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。