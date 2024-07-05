今日軍武／衝著中國來！駐日美軍戰機全面升級　F-35首駐青森

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F-35包括空軍型F-35A，採用傳統跑道起降模式；陸戰隊使用，裝配對轉升力風扇，可短場/垂直起降的F-35B；海軍使用的F-35C，主翼及垂直尾翼的面積加大約4成、兩翼可摺疊收納，加裝可用於航空母艦起降的尾勾。
五角大廈新聞稿指出，在未來數年將以48架F-35A戰機，逐步取代目前部署青森縣三澤空軍基地的36架F-16戰機，讓駐防單位改用單機性能更優異的第5代戰機，並擴充數量。五角大廈強調，這空中力量提升計劃將耗資超過100億美元，旨在加強美日同盟、強化地區威懾，維護印太地區的和平與穩定。
美國空軍第35戰機聯隊是三澤空軍基地的常駐部隊，下轄醫護、修護、任務支援等大隊。第35聯隊轄有兩支戰鬥中隊，派駐有F-16C/D型戰機。三澤空軍基地部署F-35A戰機後，將是繼英國雷萊肯希思（Lakenheath）基地之後，第二個F-35A戰鬥機海外部署地點。
36架F-15EX 常駐沖繩
沖繩沖繩嘉手納空軍基地距離台灣僅400公里，該基地美軍第18聯隊下有44與67兩個戰機中隊，約有48架F-15C/D戰機，負責駐日美軍空防任務。這批F-15C/D戰機於1980年代服役，機齡已接近40年，面對共軍新一代戰機，顯得更加力不從心。依據美國空軍規劃，未來將以36架F-15EX取代，雖然數量由48架減少至36架，但因F-15EX具備強大電戰、酬載能量，搭配輪換部署沖繩的戰機、甚至新型無人機等，仍能發揮優異防衛戰力。
不過，目前F-15EX尚未全速量產，在陸續交付之前，美空軍規劃派遣第4、5代戰機前往沖繩。自2022年起以第19、27、199中隊的F-22戰機執行輪換部署任務，每半年輪調一次，維繫區域防衛能量。
另外，軍聞網站「Breaking Defense」報導，五角大廈的新部署計畫，也包含美軍陸戰隊擴增山口縣岩國基地F-35B戰機數量，不過細節待定。
岩國基地距離朝鮮半島300公里，為駐日美軍基地中最接近朝鮮半島的基地，也是美軍海軍陸戰隊、日本海上自衛隊共用基地。美軍在2015年開始在岩國基地派駐F-35B戰機。