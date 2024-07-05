胡歌夫婦結婚後首度同框！「緊貼超正老婆」高清正面照衝熱搜第一
大陸男演員胡歌去年閃電結婚當爸，與前助理黃曦寧結婚並生下一女，而胡歌從未公開過妻子的身分，但當年公布婚訊後女方資訊已經全被起底。黃曦寧雖外表清秀，在婚訊公布後有仍有不少酸民嘲諷她長得醜、外貌樸素。雖然女方長相已經不是秘密，不過夫妻倆卻從未流出過合照，也讓外界十分好奇。今（5）日稍早，資深演員劉松仁在社群平台上曬出聚餐照片，也首度公開胡歌和黃曦寧的正面同框照，罕見的合影一發布直衝熱搜。
記者史平旭／綜合報導
出演過《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等多部現象級陸劇的胡歌，近日憑藉王家衛擔任執行導演的《繁花》一劇，再創事業高峰。拿下視帝的他，與妻子共同現身香港男星劉松仁的聚會，劉松仁在發文寫下：「昨天見到偶像，與老朋友聚舊，真是一件很開心的事！友情無價～祝福大家健康快樂！友誼長存！ 」
劉松仁分享的幾張圖片中，最印人注意的就是其中一張大合照，胡歌身邊竟出現一位短髮女子，2人同樣身著黑色上衣，緊貼在一起對著鏡頭露出開朗輕鬆的笑容，文中雖未提及，但多家中國媒體均表示該女子就是胡歌太太，關鍵字「胡歌和老婆同框照」更是掀起熱烈討論，衝上微博熱搜第一名。
日前胡歌妻子曝光時，酸民瘋狂攻擊女方長相，更有直言這是胡歌最難看的另一半，但今日同框妻子照片意外曝光，一改往日風向，粉絲們喊道：「看起來真有夫妻臉，幸福就好」、「感覺胡歌結婚後氣質都變柔和了」、「妻子又低調又漂亮！」看見如今夫妻倆幸福的模樣也紛紛獻上祝福。