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釋憲案同意讓藍白擔任機關代表！綠委曝原因：避免創下惡例

▲吳思瑤提到，為了防堵國民黨用臨時報告事項強行表決的惡例，民進黨團簽下朝野協商結論。（圖／記者陳佩君攝，2024.07.05）
▲吳思瑤提到，為了防堵國民黨用臨時報告事項強行表決的惡例，民進黨團簽下朝野協商結論。（圖／記者陳佩君攝，2024.07.05）

記者陳佩君／台北報導

國會職權修法釋憲案及暫時處分，憲法法庭10日開庭，立法院朝野黨團今（5）日協商相關事宜，最終各黨團同意訴訟代理人由國民黨團推薦2位、民眾黨團推薦1位。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立院要表決的議案都要經過程序委員會排案，才能列入議程處理，在兩權相害取其輕下，民進黨團不願在立院創下程序惡例，願意妥協簽下朝野協商結論，防堵國民黨用強行表決方式處理。

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立法院長韓國瑜今主持朝野黨團協商，針對憲法法庭最新的通知，請立法院推派機關代表3人、訴訟代理人3人、鑑定人2人。最終各黨團同意由國民黨團推薦2名、台灣民眾黨團推薦1名擔任這次聲請案（含暫時處分部分）的訴訟代理人，立法院機關代表也依上述比例推派委員。

談起協商過程，吳思瑤感嘆，各黨代表剛坐下，就看到由立法院長韓國瑜預擬的協商結論，韓恐怕早已預先結論、立場，而黨團一開始就對韓提出抗議，不希望國會擴權法案後遺症如此之大。

吳思瑤提到，民進黨是釋憲案的聲請方，因此不會爭取立院的機關代表，也認為立院是中立、公正的，應對國會擴權法案是違憲或合憲，不應當先有立院的預設立場，因此機關代表應由官方人員，如秘書長周萬來、法制局主任等幕僚人士，遺憾韓國瑜在協商前發出預擬結論，也就是國民黨後來想要提起來表決的協商結論，就是立院機關代表要由國民黨推派兩位、民眾黨推派一位的產生方式。

「民進黨不會爭取擔任立院代表的機關成員，因為我們認為，不應當是政黨代表」，吳思瑤表示，這是當時協商沒結論、試圖努力協調的，但兩權相害取其輕下，最終民進黨願意讓步，願意簽署協商結論，因為他們認為，憲法法庭大法官們絕對會有非常透徹且專業的憲法判斷，民進黨願意禮讓機關代表，讓藍白兩黨擔任。

吳思瑤提到，為了防堵國民黨用臨時報告事項強行表決的惡例，民進黨團簽下朝野協商結論，因此議案不會被表決，民進黨願意禮讓立院機關代表員額，而大法官作出任何釋憲案審議，民進黨絕對尊重。

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