釋憲案同意讓藍白擔任機關代表！綠委曝原因：避免創下惡例

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談起協商過程，吳思瑤感嘆，各黨代表剛坐下，就看到由立法院長韓國瑜預擬的協商結論，韓恐怕早已預先結論、立場，而黨團一開始就對韓提出抗議，不希望國會擴權法案後遺症如此之大。
吳思瑤提到，民進黨是釋憲案的聲請方，因此不會爭取立院的機關代表，也認為立院是中立、公正的，應對國會擴權法案是違憲或合憲，不應當先有立院的預設立場，因此機關代表應由官方人員，如秘書長周萬來、法制局主任等幕僚人士，遺憾韓國瑜在協商前發出預擬結論，也就是國民黨後來想要提起來表決的協商結論，就是立院機關代表要由國民黨推派兩位、民眾黨推派一位的產生方式。
「民進黨不會爭取擔任立院代表的機關成員，因為我們認為，不應當是政黨代表」，吳思瑤表示，這是當時協商沒結論、試圖努力協調的，但兩權相害取其輕下，最終民進黨願意讓步，願意簽署協商結論，因為他們認為，憲法法庭大法官們絕對會有非常透徹且專業的憲法判斷，民進黨願意禮讓機關代表，讓藍白兩黨擔任。
吳思瑤提到，為了防堵國民黨用臨時報告事項強行表決的惡例，民進黨團簽下朝野協商結論，因此議案不會被表決，民進黨願意禮讓立院機關代表員額，而大法官作出任何釋憲案審議，民進黨絕對尊重。