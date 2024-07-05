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蔡阿嘎公開蘿拉惡行！AB合約暗槓8位數　律師揭「最可能觸犯2罪」

▲經營頻道已經超過10年以上知名YouTuber蔡阿嘎，上個月發聲明開除團隊元老「蘿拉（中）」，昨（4）日則發出完整事件說明影片。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲經營頻道已經超過10年以上知名YouTuber蔡阿嘎，上個月發聲明開除團隊元老「蘿拉（中）」，昨（4）日則發出完整事件說明影片。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

家庭消費中心/綜合報導

經營頻道已經超過10年以上知名YouTuber蔡阿嘎，上個月發聲明開除團隊元老「蘿拉」，昨（4）日更以影片揭露開除員工蘿拉原因，指控蘿拉利用接洽窗口角色做了「AB合約」，涉及不法金額高達8位數。律師林靜如表示，蔡阿嘎指證的蘿拉此行為若屬實，恐怕涉及背信罪、偽造文書罪等。

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早在上個月6月6日，有百萬追蹤粉絲的YouTuber蔡阿嘎突然發布律師聲明，指出團隊元老蘿拉因有不法行為，即日起解除勞雇關係，當時找上的是台灣最大的律師事務所之一「萬國法律事務所」，就已有不少知情人士猜測情況恐怕相當嚴重。

▲蔡阿嘎當初發表聲明，找來台灣最大的律師事務所之一「萬國法律事務所」。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎當初發表聲明，找來台灣最大的律師事務所之一「萬國法律事務所」。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）
果然，昨（4）日蔡阿嘎就以影片揭露開除蘿拉原因，原來是這幾年蘿拉使用「AB合約」方式，不法所得約是8位數，即以A合約與他家公司簽約，對自家公司則是留存另一B合約，以此欺騙並賺取不法所得。

至於蘿拉這樣的行為會觸犯什麼罪行？《NOWnews》記者也實際詢問律師林靜如，林律師表示：「若是蔡阿嘎的指控屬實，此舉恐怕涉及背信罪，規定在刑法第342條：為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」

律師林靜如指出，另外蔡阿嘎指控蘿拉使用AB兩合約，也可能涉及偽造文書罪，為刑法第215條：「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

▲蘿拉。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蘿拉以AB合約的方式暗槓8位數不法獲利，目前事件持續調查當中，恐怕違反背信罪、偽造文書等。（圖/蔡阿嘎YT）
至於為何會大動作揭露蘿拉「AB合約」惡行，蔡阿嘎也提到，因許多事都還在調查過程中，但蘿拉仍然對外持續欺騙行為，因此才會緊急發布律師聲明，希望不要再有人受騙，也強調目前整起事件已經交給法律顧問處理，若有可以公開的內情後續再向大家更新。

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