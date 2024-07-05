蔡阿嘎公開蘿拉惡行！AB合約暗槓8位數　律師揭「最可能觸犯2罪」

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果然，昨（4）日蔡阿嘎就以影片揭露開除蘿拉原因，原來是這幾年蘿拉使用「AB合約」方式，不法所得約是8位數，即以A合約與他家公司簽約，對自家公司則是留存另一B合約，以此欺騙並賺取不法所得。
至於蘿拉這樣的行為會觸犯什麼罪行？《NOWnews》記者也實際詢問律師林靜如，林律師表示：「若是蔡阿嘎的指控屬實，此舉恐怕涉及背信罪，規定在刑法第342條：為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」
律師林靜如指出，另外蔡阿嘎指控蘿拉使用AB兩合約，也可能涉及偽造文書罪，為刑法第215條：「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」
至於為何會大動作揭露蘿拉「AB合約」惡行，蔡阿嘎也提到，因許多事都還在調查過程中，但蘿拉仍然對外持續欺騙行為，因此才會緊急發布律師聲明，希望不要再有人受騙，也強調目前整起事件已經交給法律顧問處理，若有可以公開的內情後續再向大家更新。