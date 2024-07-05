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化骨龍最愛女星！拍三級片到處激戰吃不飽　嫁珠寶高層52歲現況曝

▲今年52歲的台灣女星郁方（左圖左）超凍齡，嫁給珠寶高層後已減少幕前活動。她曾在《賭俠1999》片中，被化骨龍（張家輝飾演，左圖右）積極追求，也曾拍過三級片《親蜜情人之無限誘惑》，化身欲求不滿的女郎，反差極大。（圖／翻攝畫面）
▲今年52歲的台灣女星郁方（左圖左）超凍齡，嫁給珠寶高層後已減少幕前活動。她曾在《賭俠1999》片中，被化骨龍（張家輝飾演，左圖右）積極追求，也曾拍過三級片《親蜜情人之無限誘惑》，化身欲求不滿的女郎，反差極大。（圖／翻攝畫面）

記者黃雅琪／綜合報導

台灣女星郁方，2006年7月嫁給珠寶高層陳昱羲、育有2子1女，婚後偶爾現身於幕前活動的她，今年52歲仍保養有術，肌膚白裏透紅、臉上更是滿滿膠原蛋白。其實郁方早年曾到香港拍過三級片《親蜜情人之無限誘惑》，在片中扮演「吃不飽」的慾女，挑戰赤裸激情戲；還演過《賭俠大戰拉斯維加斯》，是化骨龍（張家輝飾演）愛慕的對象。

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朱繼生、Joe Chu執導的1999年三級片《親蜜情人之無限誘惑》，由周文健、郁方、鄒兆龍等人主演。該片講述，年輕貌美的阿芳（郁方飾演）有雙重性格，表面高貴文靜、內心狂野奔放。她原本有一名男朋友阿健（周文健飾演），卻又與健身教練（鄒兆龍飾演）發展出一段激情關係，失控的三角關係，最終令她走上自殺之途。

▲52歲郁方超凍齡，經常在臉書分享近況趣事。（圖／郁方臉書）
▲52歲郁方超凍齡，經常在臉書分享近況趣事。（圖／郁方臉書）
郁方在《親蜜情人之無限誘惑》片中有大尺度演出，在樓梯間、攝影棚、遊艇上、健身房等地點，都與兩名男演員周文健與鄒兆龍有激情演出，更不避諱的大方秀出傲人身材。已經回歸家庭多年的郁方，如今回顧該片，也讓人看見她曾有如此大膽的表演，形象反差極大。

▲郁方曾赴香港發展，在電影《親蜜情人之無限誘惑》片中演出飢渴慾女。（圖／翻攝畫面）
▲▼郁方曾赴香港發展，在電影《親蜜情人之無限誘惑》片中演出飢渴慾女。（圖／翻攝畫面）
▲郁方曾赴香港發展，在電影《親蜜情人之無限誘惑》片中演出飢渴慾女。（圖／翻攝畫面）
 
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