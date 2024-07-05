增進個人就業能量！高雄市政府勞工局辦產訓合作訓練班結訓典禮
高雄市政府勞工局於今(5)日下午，在該局訓練就業中心大寮職訓場域，舉辦產訓合作訓練班結訓典禮，局長江健興頒發獎狀給優秀學員，以資鼓勵，並說每位學員都是產訓班大家庭的一份子，勞工局就是大家的後盾，祝福學員都能在職業生涯中順利找到滿意的工作，運用所學，成為行業的佼佼者。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局產訓合作訓練班結訓典禮，是由局長江健興主持，副局長陳石圍、勞動檢查處處長郭清吉、訓練就業中心主任何明信、組長陳俐穎等人，以及131位學員與會。
高雄市政府勞工局局長江健興表示，產訓合作訓練班除規劃課堂上課培訓外，亦提供考照輔導與業界實習及媒合的服務，恭喜各位學員通過嚴格密集的職訓課程，順利結訓，更有許多學員取得證照。
江健興說，證照就是安全及技術的保證，他提醒學員在未來的職場中，一定要遵守SOP注意職場安全，並要積極面對挑戰，每一個挑戰背後也都會隱藏著新的機會，學習正面思考，也要幫助自己與他人建立彼此信任，形成一個良性的互動循環，讓工作團隊獲得肯定，自己的收穫也會更多。
江健興指出，產訓合作訓練班學員在受訓期間，積極努力學習知能，增進個人就業能量，有學員透過勞工局安排的實習與媒合機制，獲得企業聘僱邀約，結訓後將立即就業，接軌職涯新旅程。
江健興並指出，產訓合作訓練班結合優良的師資、場域、實作、實習、考照、媒合與輔導的機制，讓學員從無到有，獲取所需的就業職能與技術，除可立即成為產業的生力軍，也可持續專研精進，一圓創業開店的夢想，在業界發光發熱。