受惠風電業務蓬勃！安平港貨物裝卸量「成長556%」

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在一般傳統貨物裝卸部分，安平港設有大宗散雜貨密閉式倉儲、雜貨倉庫及露置場、水泥圓庫、化學品儲槽等設施，並有大臺南首座貨櫃集散站於110年10月啟用，提供嘉南地區鄰近工業區製造業便捷的原物料進出口服務，近年包含水泥、食用油等民生物料基於廠區地理位置關係，就近利用安平港儲轉發貨，以及石化業者亦充分利用其儲槽作為化學品儲轉根據地，大大縮短陸上運輸距離，節省運輸成本及降低空污產生。
在離岸風電業務部分，港務公司指出，風電開發商於安平港承租4座碼頭作為其儲轉基地，執行風機零組件及設備運輸、裝卸及儲放等相關作業，並作為臺灣自建最大離岸風電工作船「環海翡翠輪」之主要作業港口。
港務公司也說，今(113)年套筒式水下基礎及水下基樁批次進港儲放，並將陸續運至彰化外海風場安裝，除水下基礎零組件外，固定水下基礎的拋石亦以安平港為主要作業基地之一，持續自安平港裝船後運往風場拋放，有效增益安平港貨物裝卸量。
港務公司分享，安平港持續落實「嘉南地區貨物進出港」定位目標，結合港區業者及CIQS單位提供優質的貨物進出口服務，將港區資源作最有效利用，希能帶動嘉南地區供應鏈產業服務，共同為臺灣經濟貿易發展盡一份心力。