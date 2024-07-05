冷氣太髒不涼「一堆人愛買噴霧」！真相老闆敢說了：同行隱藏秘密

台灣「泡麵王牌」地位太穩！維力、排骨雞麵賣輸它　眾人著迷46年

▲泡麵因為有其便利且便宜的特性，成為不少人三餐以及宵夜的首選，尤其國產品牌的泡麵銷量更好！（圖/記者張嘉哲攝）
▲泡麵因為有其便利且便宜的特性，成為不少人三餐以及宵夜的首選，尤其國產品牌的泡麵銷量更好！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為有其便利且便宜的特性，成為不少人三餐以及宵夜的首選。雖然近幾年從國外進口的泡麵非常多，選擇多元，不過其老字號的台灣品牌泡麵一直都是老饕最愛，像是「統一肉燥麵」、「來一客」、「維力炸醬麵」、「排骨雞麵」或是「滿漢大餐」等等，至今超過數十年歷史還是深受歡迎。然而就有網友討論「吃來吃去，還是覺得科學麵最經典又便宜好吃」貼文引爆熱議。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部貼文指出「我的最愛古早味，最便宜買過4塊錢的」只見貼出的照片，不是別包！就是統一出名的「科學麵」本人，藍色老爺爺帶著眼鏡的外包裝，相信不少人都有看過也吃過，一包只要銅板價，暢銷超過40年。甚至到去年都還有PTT網友發出多次詢問「科學麵歷久不衰，現在要10元了，大家吃過最便宜科學麵是幾元？」

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▲網友每年都會懷念「科學麵」最便宜的價格是幾元，不少人都在科學麵3元、5元就吃過。（圖/泡麵公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我吃過一包3元的，當時候真的是超無敵」、「我一開始吃到就是5元了」、「科學麵我吃的時候是4元，還有都市傳說阿公包裝比外太空人好吃哈哈哈」、「小時候有記憶開始，買過一包3元的，現在10元漲好多囉！不過還是偶爾會買來吃」、「以前真的吃過5元，份量比現在10元大很多呢！」而《NOWnews》記者自有記憶以來，科學麵最低就是5元，至今科學麵價格也已經翻倍！

經典零食「科學麵」由來！一舉打下王子麵關鍵曝光

事實上，科學麵是由統一企業在1978年推出的「速食麵品牌」，可以是泡麵也可以是零嘴，當時候推出時，市面上就已經有同樣競爭品項「王子麵」，然而隨著科學麵比王子麵多了「統一超商」的通路，後續慢慢取代王子麵的地位，一舉成為零嘴泡麵界的霸主，甚至熱銷至今。

而說到「科學麵」名稱由來也相當有趣，其實一開始統一是取名「統一哈哈麵」，並且在1970年就推出，但銷量並不佳，直到1977年、1978年，統一看上日本動畫《科學小飛俠》人氣之後，在當時便將「哈哈麵」改成「科學麵」，定價新台幣3元，結果一砲而紅！後來在2003年統一科學麵還真的跟《科學小飛俠》聯名包裝，有不少人當年購入吃完之後，包裝都還留存至今。

▲台灣代表性懷舊零食「統一科學麵」推出至今已45年，熱門程度可說是國民零嘴，許多台灣人從童年吃到出社會。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲台灣代表性懷舊零食「統一科學麵」推出至今已46年，熱門程度可說是國民零嘴，許多台灣人從童年吃到出社會。（示意圖／記者賴禹妡攝）
可以是泡麵也可以是零嘴！科學麵百變「地位穩住46年」

說到科學麵能熱銷至今的關鍵，除了售價對比市面上泡麵都來得便宜之外，當然就是其「可當零食又當泡麵」的特性啦！應該大家都會在許多火鍋店、滷味攤上看到有科學麵可以做選擇，甚至是自己在家一包泡麵吃不飽時，會直接以較便宜的科學麵直接加麵！看電視、追劇來上一包涮嘴的科學麵，乾吃同樣也很OK！

而真的別小看這包「科學麵」的魅力，根據量販店家樂福2024年1月至5月的泡麵熱銷排行榜當中，「科學麵」在台灣泡麵的銷售量奪下第五名的位置，連「維力炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」、「台酒花雕雞麵」的銷量都還是排在科學麵之後，就知道這包銅板價的速食麵有多驚人！才能讓台灣人深深著迷46年之久。

▲許多網友回憶，最早購入科學麵的價格為3元，後來才慢慢漲價為10元。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲統一推出的「科學麵」至今已經46年，不僅可以當泡麵也能當零食，熱銷至今成為經典。（示意圖／記者賴禹妡攝）

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