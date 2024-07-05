台灣「泡麵王牌」地位太穩！維力、排骨雞麵賣輸它　眾人著迷46年

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我吃過一包3元的，當時候真的是超無敵」、「我一開始吃到就是5元了」、「科學麵我吃的時候是4元，還有都市傳說阿公包裝比外太空人好吃哈哈哈」、「小時候有記憶開始，買過一包3元的，現在10元漲好多囉！不過還是偶爾會買來吃」、「以前真的吃過5元，份量比現在10元大很多呢！」而《NOWnews》記者自有記憶以來，科學麵最低就是5元，至今科學麵價格也已經翻倍！
經典零食「科學麵」由來！一舉打下王子麵關鍵曝光
事實上，科學麵是由統一企業在1978年推出的「速食麵品牌」，可以是泡麵也可以是零嘴，當時候推出時，市面上就已經有同樣競爭品項「王子麵」，然而隨著科學麵比王子麵多了「統一超商」的通路，後續慢慢取代王子麵的地位，一舉成為零嘴泡麵界的霸主，甚至熱銷至今。
而說到「科學麵」名稱由來也相當有趣，其實一開始統一是取名「統一哈哈麵」，並且在1970年就推出，但銷量並不佳，直到1977年、1978年，統一看上日本動畫《科學小飛俠》人氣之後，在當時便將「哈哈麵」改成「科學麵」，定價新台幣3元，結果一砲而紅！後來在2003年統一科學麵還真的跟《科學小飛俠》聯名包裝，有不少人當年購入吃完之後，包裝都還留存至今。
可以是泡麵也可以是零嘴！科學麵百變「地位穩住46年」
說到科學麵能熱銷至今的關鍵，除了售價對比市面上泡麵都來得便宜之外，當然就是其「可當零食又當泡麵」的特性啦！應該大家都會在許多火鍋店、滷味攤上看到有科學麵可以做選擇，甚至是自己在家一包泡麵吃不飽時，會直接以較便宜的科學麵直接加麵！看電視、追劇來上一包涮嘴的科學麵，乾吃同樣也很OK！
而真的別小看這包「科學麵」的魅力，根據量販店家樂福2024年1月至5月的泡麵熱銷排行榜當中，「科學麵」在台灣泡麵的銷售量奪下第五名的位置，連「維力炸醬麵」、「味味A排骨雞麵」、「台酒花雕雞麵」的銷量都還是排在科學麵之後，就知道這包銅板價的速食麵有多驚人！才能讓台灣人深深著迷46年之久。