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屏縣府暑期工讀推短影音競賽　獎金1萬

▲縣府暑期工讀的大專青年共275位，領取青航護照。（圖／屏東縣府提供）
▲縣府暑期工讀的大專青年共275位，領取青航護照。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

今年度參與屏東縣政府公部門暑期工讀的大專青年共275位，分別在縣府各機關進行工讀。屏東縣政府勞動暨青年發展處於7月5日辦理「大專青年學生公部門暑期工讀教育訓練」，副縣長黃國榮肯定學生願意於暑假2個月期間跨出舒適圈，把握工讀機會，培養正確職場工作觀念、充實職場所需的專業知識。

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▲屏東縣府辦理大專青年學生公部門暑期工讀教育訓練，透過職場教育訓練獲得實用的職場觀念及勞動權益法令知識。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東縣府辦理大專青年學生公部門暑期工讀教育訓練，透過職場教育訓練獲得實用的職場觀念及勞動權益法令知識。（圖／屏東縣府提供）
今年度教育訓練主題延續「青年啟航，見習未來」，期許青年能透過於公部門工讀期間找到未來職涯方向，勇敢啟航。副縣長黃國榮也在兩位太空人的帶領下來到現場為工讀生們加油打氣。他表示，為結合年輕人對流行文化趨勢的了解，今年度暑期工讀首次辦理政策宣導短影音競賽，除了最高獎金1萬元外，還有諸多獎項提供給學生，期許學生們透過時下流行的Shorts與Reels等短影音文化，協助各局處宣傳相關政策。

屏東縣府自2015年起開始執行暑期工讀計畫，每年均由各局處提供多樣性的公部門職缺，並陪伴及帶領大專青年們提早接觸及認識職場環境，減少未來出社會後的探索期。自周春米縣長上任以來，最重視的就是青年政策，尤其是青年的就業環境及職涯發展，這將是未來施政的重點之一。也期待這275位大專青年能夠在這2個月的期間學到專業的職場知識，畢業之後能為屏東貢獻心力。

勞青處長李雨蓁指出，本次暑期工讀計畫相當多元，包含文化處「屏菸1936文化基地職場體驗計畫」、勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Light計畫」，讓學生體驗策展相關流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生能協助縣府接待外賓及增加國際交流。除原單位工讀計畫外，學生亦可參與「2024屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地，打卡拍照或參與課程、市集活動，完成集章更能領取價值699元的青航一卡通，期許青年能在屏東「留久久」。

本次教育訓練邀請到屏東在地李華森律師及新盛力科技公司課長賴怡君授課，授課主題為「屏薪而論-你應該知道的勞動權益」及「成為人見人愛的職場好屏友」職場倫理，內容包含初入職場時要注意求職防騙、工作職場上的性別平等相關措施以及職業災害、工資工時等勞動法令規範。另外也針對正確工作態度、職場關係、辦公室禮儀、職場EQ等相關基本職場倫理進行授課，期待275位未來幾年即將邁入職場的社會新鮮人不僅在2個月期間能習得專業工作知識，也透過職場教育訓練獲得實用的職場觀念及勞動權益法令知識。

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