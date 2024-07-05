通膨升溫創4個月來新高！6月CPI年增2.42% 水果、房租、外食續漲
主計總處今（5）日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創下近4個月以來最高，主要是因為水果大漲22.6%，房租續漲2.59%，外食費年漲2.78%，加上電價調漲等因素，使得通膨狀況加劇。第2季CPI年增率2.2%，較第1季2.34%略低，但仍飆破2%通膨警戒線。
記者魏妤庭／台北報導
6月消費者物價總指數（CPI）較5月漲0.31%，較去（2023）年同期漲2.42%，1到6月平均較去年同期漲2.27%。主計總處表示，6月CPI較上年同月漲，主要是水果、食用油、蔬菜、外食費等食物價格上漲，房租及診所掛號費等續呈漲勢，再加上電價調漲，以及娛樂服務、汽機車維修及停車等交通服務價格走升導致。只有蛋類因雞蛋供過於求導致價格跌，抵銷了部分漲幅，若扣除蔬菜水果漲1.86%，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI，則是漲1.83%。
此外，6月CPI較上月漲0.31%則是因為本月開始適用夏季電價，加上適逢端午連假，機票、旅館住宿費及旅遊團費價格上漲，部分個人照顧服務費也因贈禮金而呈暫時性上漲，惟蛋類、蔬菜及成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。
漲幅居次的是醫藥保健類3.78%，其中因醫療院所調漲掛號費，及112年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品及急診部分負擔，醫療費用上漲6.24%。4月電價上漲效應持續浮現，6月居住類漲2.27%，電費、房租、住宿維修費分別上漲5.21%、2.59%、2.5%。
主計總處表示，1到6月平均CPI較去年同期漲2.27%，商品類漲1.94%，服務類漲2.58%，若扣除蔬菜水果，漲1.99%，核心CPI漲2.02%。