打斷門牙逼吃屎！惡夫妻施虐釀印尼女移工耳聾 開庭吐百萬換撤告
台北市一對李姓夫妻，2021年間聘僱一名逃逸的印尼籍女移工從事家務，但期間竟強迫對方吃狗屎，並用潑熱水等手段虐待，導致該名女移工耳聾、門牙斷裂，案經調查，士林地檢署依傷害致重傷罪嫌起訴，由於女移工同意以100萬元和解，因此士林地院今（5）日判決公訴不受理。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，李姓夫妻在2021年12月間經人介紹，聘用一名37歲印尼籍女移工到家中幫忙打掃家務，然而李姓夫妻卻在半年間屢屢對其施虐，除以各種物品進行毆打外，還曾用熱水朝女移工身上潑灑，並強逼對方吃下排泄物，為避免女移工逃跑，李姓夫妻也不忘扣留證件、手機及現金等物。
2022年6月13日該名女移工不堪凌辱，趁著李姓夫妻熟睡之際逃到大街上向路人求救，後經醫院檢傷發現，女移工受有耳聾、眼睛白內障、門牙斷裂等情形，另外全身也有多處傷疤，因此認定其長期遭人凌虐。
士林地院偵結後，隨即以傷害致重傷罪起訴2人，但在審理期間女移工同意以1百萬元達成和解，因此士林地院今天判決公訴不受理。
※【NOWnews 今日新聞
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