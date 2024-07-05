一天遇2車禍！國道3號車禍釀17歲少年重傷昏迷　轉院途中竟又遭撞

打斷門牙逼吃屎！惡夫妻施虐釀印尼女移工耳聾　開庭吐百萬換撤告

▲李姓夫妻凌虐一名印尼女移工日前遭地檢署起訴，由於事後雙方以100萬達成和解，因此地院判決公訴不受理。（圖／翻攝自Google Map）
▲李姓夫妻凌虐一名印尼女移工日前遭地檢署起訴，由於事後雙方以100萬達成和解，因此地院判決公訴不受理。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳苾暐/綜合報導

台北市一對李姓夫妻，2021年間聘僱一名逃逸的印尼籍女移工從事家務，但期間竟強迫對方吃狗屎，並用潑熱水等手段虐待，導致該名女移工耳聾、門牙斷裂，案經調查，士林地檢署依傷害致重傷罪嫌起訴，由於女移工同意以100萬元和解，因此士林地院今（5）日判決公訴不受理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，李姓夫妻在2021年12月間經人介紹，聘用一名37歲印尼籍女移工到家中幫忙打掃家務，然而李姓夫妻卻在半年間屢屢對其施虐，除以各種物品進行毆打外，還曾用熱水朝女移工身上潑灑，並強逼對方吃下排泄物，為避免女移工逃跑，李姓夫妻也不忘扣留證件、手機及現金等物。

2022年6月13日該名女移工不堪凌辱，趁著李姓夫妻熟睡之際逃到大街上向路人求救，後經醫院檢傷發現，女移工受有耳聾、眼睛白內障、門牙斷裂等情形，另外全身也有多處傷疤，因此認定其長期遭人凌虐。

士林地院偵結後，隨即以傷害致重傷罪起訴2人，但在審理期間女移工同意以1百萬元達成和解，因此士林地院今天判決公訴不受理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

一天遇2車禍！國道3號車禍釀17歲少年重傷昏迷　轉院途中竟又遭撞

嘉義驚悚車禍！轎車失控猛撞停紅燈5車　無辜騎士慘遭拖行數公尺

疑未注意車前狀況！中壢客運意外追撞水罐車　釀4女2男受傷送醫

天氣有夠熱！屏東遊民疑中暑倒臥騎樓　緊急送醫宣告不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代