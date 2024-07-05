蛋黃酥太難搶！全家7/8開賣「陳耀訓鳳凰酥」 吃得到紅土鹹蛋黃
陳耀訓的蛋黃酥今（2024）年同樣一開賣即秒殺，還沒搶到的饕客別傷心，全家宣布開賣「陳耀訓・麵包埠」精品鳳凰酥，同樣吃得到紅土醃漬而成的鹹蛋黃，內餡為金鑽鳳梨酸甜交織鹹蛋黃的鹹香，開賣日在7月8日早上10點，於全家APP即可線上訂購，後續也將於「全家」紙本預購型錄上販售，數量有限、售完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，今年同樣開賣一分鐘即完售，沒有搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的紅土蛋黃酥也沒關係，《陳耀訓．麵包埠》今年度全新力作「鳳凰酥」，將在全家便利商店亮相，於7月8日上午10點起於於「全家行動購」線上通路開賣，每盒10入限定優惠價599元，限量2萬5000盒，視銷售情況分批補貨，想搶記得設鬧鐘。
鳳凰酥也吃得到陳耀訓蛋黃酥主打的紅土醃製鹹蛋黃！鳳凰酥內餡以金鑽鳳梨餡融入紅土醃漬30天而成的鹹蛋黃，金鑽鳳梨酸甜交織鹹蛋黃的鹹香，達到鹹酸甜完美平衡的風味，並且使用丹麥LURPAK奶油與熊本麵粉製成外皮，風味香醇、口感酥綿，除了APP線上買外，後續也將於「全家」紙本預購型錄上販售。
此外，7-11與經典原創IP霹靂台柱「素還真」深化合作，將於7月10日起推出全台首間霹靂官方授權主題店，以霹靂最新劇集「刜伐世界」及Q萌圖像「PILIGILI」設計圖素首次躍身超商，帥氣、可愛兩種風格打造多元氛圍，讓門市搖身一變成為霹靂武俠宇宙。門市內更設置1座擬真人偶展示區，首展日月才子素還真與談無慾，預計每季皆會有不同群雄進駐，不定時送上驚喜。
開幕日起，自門市OPEN!PLAZA專櫃單筆消費滿500元，即可獲得乙張英雄紀念款明信片，共有兩款等你來蒐集，數量有限、送玩為止。
門市名稱：7-ELEVEN日揚門市
門市地址：新北市三重區中正北路18之2號之3號之4號1樓