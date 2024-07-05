特斯拉成中國「國產車」？首入江蘇政府採購名單　網友：沒毛病

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據《紅星新聞》報導，月4日，江蘇省政府採購中心負責該項目的聯絡人表示，目前沒有一個正式的文件說，禁止特斯拉進入政府採購目錄，且只要滿足一定的價格及配置要求，即可入圍。他同時稱，公告內容只是入圍，以後是否採購，還要看用戶的選擇。
江蘇省採購中心表示，此次採購是特斯拉主動報名，採購中心根據參數和價格兩個維度評判，認可特斯拉入圍資格。江蘇省政府採購中心的一位工作人員稱，政府不採購進口貨物，進口貨物需特殊審批。「但特斯拉不屬於進口，屬於國產的（車）。」
針對江蘇政府採購目錄開放特斯拉，不少網友感到不解，「江蘇政府人員稱特斯拉屬於國產車」在5日時登上熱搜。有網友表示，「馬斯克改國籍了？」、「產地是中國就是國產？人家獨資的連合資都不是，按你這理論iPhone也是國產嘍，LV，阿迪達斯（adidas），耐克（NIKE）都是國產嘍？」也有愛國網紅試圖尋找抵制特斯拉的論據，似乎難以啓齒，更有網友批，之前說不讓特斯拉進入單位，現在政府採購特斯拉，把外商獨資汽車說成國產車，這太離譜。
評論人士郭閩接受《自由亞洲電台》表示，中國對外資企業的政策取決於經濟和政治層面的需要，今天開放特斯拉電動車進入政府採購目錄，今後也可以再次限制特斯拉，特斯拉在中國市場的未來充滿不確定性。「他們做事是根據形勢的需要，作出一種行為或判斷，這也是他們行為的出發點，維護局面穩定才壓倒一切。當時防特斯拉是出於當時形勢的需要，現在又可以不防了，但是我相信這是權宜之計。」
中國內蒙古自治區政府前法律顧問杜文認為，當局開放特斯拉汽車在中國的部分限制，其形式大於內容，象徵意義更大。他表示，「這個政策與習近平推動的國家整體安全觀不符，恐怕很難真正落實。如果特斯拉用於公務，那麼中國就無祕密了。」
「馬」習會後特斯拉在中之路峰迴路轉
特斯拉先前因為美中科技戰因素，一度被官方封殺，甚至禁止民眾開特斯拉進入軍事單位或是政府單位，以避免重要機密資料外洩。多地社區停車場也紛紛效仿，抵制特斯拉。
今年4月，特斯拉執行長馬斯克受邀到北京見習近平後，特斯拉在中國的命運也峰迴路轉。4月28日，中國汽車工業協會發布通報，指特斯拉電動車符合汽車數據安全4項合規要求。特斯拉又與百度就自動駕駛製圖達成協議。至此，特斯拉在中國開發無人駕駛汽車的構想進入實際操作階段。