鴻海Q2營收1.55兆元「創歷年同期新高」　展望Q3預期達季增、年增

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鴻海表示，6月月減部分，主要是元件及其他產品類別略為衰退，電腦終端產品類別、消費智能產品類別有衰退情況。其中，電腦終端產品類別上月受惠於新產品上市，基期較高，所以月對月表現衰退。消費智能產品類別則因拉貨動能保守，本類別月對月衰退。
不過，鴻海指出，6月營收年增16.07%，雲端網路產品類別因AI雲端產品拉貨動能增加，年對年強勁成長。元件及其他產品類別主要業務相關零組件出貨增加，車用業務出貨成長，本類別年對年強勁成長。電腦終端產品類別受惠新產品上市，年對年顯著成長。消費智能產品因拉貨動能保守，年對年表現衰退。
不過，鴻海表示，第2季營運明顯優於預期，包含雲端網路產品類別、電腦終端產品類別、元件及其他產品類別，皆較去年同期及上季強勁成長。僅消費智能產品類別年對年、月對月表現持平。基於目前已經進入下半年旺季，營運逐漸加溫，展望第3季營雲將有季增及年增表現。
鴻海指出，受惠AI伺服器強勁市場需求，雲端網路產品類別，不論是季對季、年對年，都有強勁成長趨勢，也顯示針對現有伺服器產品，仍掌握成長機會，持續擴大市場份額。展望下一季，即使第2季創下當季歷史新高基礎，仍預期第3季可以達到季增、年增表現。