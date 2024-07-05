特企／臺南芒果快閃最終站 黃偉哲準備滿滿好禮在桃園遠百等你來
今年臺南國際芒果節熱烈開展，火力全開，今(5)臺南市長黃偉哲帶著臺南芒果前往桃園遠百，於1樓舉行臺南芒果快閃市集最終場，活動快閃至今日下午6點。除了南化、官田、左鎮、玉井、楠西各產區帶來新鮮芒果，也不能錯過府城大水缸的酸梅湯、芝麻先生的芝麻系列產品、後壁區楊媽媽菓子工坊的米麩金饌鳳梨酥、雪茄厚蛋捲等臺南知名農特產品。現場由甜點達人帶領市長製作芒果泡芙，內餡是現切的芒果塊佐鮮奶油，秀色可餐，成為炎熱夏日中亮眼的小確幸。此外，桃園遠百更推出於芒果市集當日單筆500元即贈芒果乙顆(限量120顆)；還可參加台南好禮獎品抽抽樂。
臺南市長黃偉哲表示，南部太陽火辣辣的熱力，孕育出了一批批香甜可口的芒果，這時間的芒果特別好吃，每年僅此一檔。頂著太陽品嚐芒果冰，是炎炎夏日的一道風景，今年大家在暑假期間走訪臺南時，除了品嚐美味的小吃，也能參考新推出的臺南美味芒果地圖，解鎖隱藏各地的寶藏店家，一嚐沁涼消暑的芒果冰，帶著快樂好心情和伴手禮回家。
農業局局長李建裕表示，臺南芒果一年約於6月上市，7月盛產。因去(112)年芒果盛產，樹體養分未及完全恢復，今年花期參差不齊，產量有所減少。感謝大家對臺南芒果的踴躍支持，近日天氣炎熱，高品質的芒果接連上市，歡迎大家把握機會品嚐，送禮自用兩相宜，甜甜夏日，幸福芒滿！