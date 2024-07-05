吳念庭跟王柏融合組台鋼雄鷹「旅日」強力打線！期待兩人同場開轟
中職下半季賽事今（5）日開打，台鋼雄鷹在天母球場迎戰味全龍，前旅日好手吳念庭首度先發就打五棒、守三壘，加上已經自去年歸國的「大王」王柏融搭配起來，將形成恐怖打線，尤其吳念庭過去就是以打擊為特色，加上曾多場跟王柏融同日開轟，他也希望可以「複製」旅日經驗。吳念庭去年在經典賽就是打五棒，杭州亞運也是中心棒次，來到中職也是扛五棒，他說：「自己也不會很陌生。」對於首轟，大家也期待出爐，吳念庭平常心看待，但也期待可以跟王柏融同場開轟。
記者吳政紘/台北報導
王柏融、吳念庭感情好 旅日曾一起吃飯
吳念庭加入台鋼後，王柏融的座位就在吳念庭旁邊，兩人感情不錯，吳念庭說：「還是會希望他帶我多適應一下這裡的狀況跟環境，幫我提點一下。」
「過去都會一起出去吃飯，而且都會聊一下狀況，在這裡年輕人很多，大家也都蠻好相處的。」他說。
雖然吳念庭已經回台灣一陣子，但他仍要適應中職的強度，即便他在7月1日生涯首秀就敲出安打，吳念庭還是希望多熟悉一下戰術跟守備等。
被問到王柏融在2021年常常跟他同天開轟，吳念庭說：「期待是會期待，但也要他先打，因為他的棒次在前面。」而吳念庭也預計打五棒，他說：「自己在經典賽、亞運都是打五棒，應該是OK，比較不陌生，就是把壘上有人就把他打回來就對了。」