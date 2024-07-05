雲林綠能再爆弊案！議長黃凱涉收業者千萬賄賂 法院裁定羈押禁見
無黨籍雲林縣議會議長黃凱，2020年間擔任議員時涉嫌接受當地綠能廠商行賄，利用職權幫光電業者向縣府官員施壓，以取得設廠許可，新北地檢署4日上午指揮調查局新北市調查處，兵分40路南下搜索黃凱辦公室、住處等處，查扣BMW及Lexus名車、名錶及上百萬元現金，並約談黃凱、3名縣府公務員及業者共21人，檢方複訊後依貪污治罪條例收賄罪嫌向法院聲押禁見黃凱獲准。
記者陳苾暐/綜合報導
為了肅清綠能弊案，最高檢察署、調查局、廉政署啟動「靖平專案」，上月剛查出雲林縣麥寮鄉蔡姓前鄉長涉藉勢勒索廠商，新北檢從相關脈絡，再查出雲林縣有議員涉案，4日發動搜索約談。
據了解，綠能業者設廠除了需經濟部能源局審查同意外，還要地方政府許可，一間光電業者為換得許可，疑似答應給予黃凱千萬元，並已給付部分賄款，黃凱則替該光電業者向官員施壓縮短許可時間並通過許可。
4日晚間複訊後，檢方依貪污治罪條例收賄罪嫌聲押黃凱，今天稍早法院裁定羈押禁見。至於雲林縣建設處處長李俊興疑有洩密情形、20萬元交保，其他王姓、黃姓及周姓3名業者，檢方諭令3人10萬元至20萬元不等金額交保，另一名連姓業者請回限制住居，其他2名縣府公務員為證人，訊後請回。