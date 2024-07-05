體育不分顏色！立委跨黨派合作 推動台灣運彩發展、造福運動員
台灣運彩去年總銷量達593億，連兩年挹注國內約60億的運動發展基金，對於國內體壇有重大的貢獻，同時造福國內運動員，包括打造東京奧運突破隊史最佳2金、4銀、6銅的黃金計畫，台灣運彩都是主要推手之一。中華民國運動彩券發展協會今(5)日特地舉辦政策研討會，並邀請跨黨派立法委員莊瑞雄、洪孟楷、黃珊珊、蔡易餘、吳沛憶擔任協會的榮譽顧問，同時體育署署長鄭世忠和台灣運彩副總經理蔡明哲也蒞臨參與，還有選手經銷商跆拳道莊佳佳、棒球周正雄，以及自由車國手盧紹軒加入討論，匯集各方意見，攜手推廣合法的運動彩券，讓運動產業更加蓬勃發展。
記者路皓惟/綜合報導
立委蔡易餘表示，高雄國訓中心為運動員提供了優質的訓練空間，行政院長卓榮泰強調將運用AI數據技術提升選手訓練效率，這需更多預算的支持運動發展基金，為確保運動選手在訓練過程中獲得充足資源，運動發展基金目前已投入61億元，期待未來有更多的投入，以支持更多運動項目的發展，尤其是那些關注度較低但在國際賽場上具潛力的項目。
立法委員洪孟楷首先指出，運動發展部設立刻不容緩，因牽涉人才培養、產業發展、國際接軌與壯年樂活等4大面向，運動發展不僅限於運動本身，也非投入特定體育項目，而是整個社會的共同參與。為強化體育事務決策層級及跨部會統籌能力、整合現有投注於運動產業之人力及資源，將持續督促體育署盤點升格為「運動發展部」的相關規劃，其中包含組織框架、人力預算、法規制度、重點施政目標等內容。
立委莊瑞雄表示，協會成立為體育運動發展注入了新活水，在籃球方面，去年曾發生打假球風波就是與地下博弈有牽連，導致整個籃壇環境及球隊、球員形象都受損，合法的運彩要更穩健發展，才能逐漸抑制非法的地下博弈，特別是目前職籃尚未有項目開辦，期待在場的體育署長鄭世忠及台灣運彩副總經理蔡明哲都能夠收下他的願望，共同來努力實現。
立委黃珊珊表示，「台灣運彩從剛開始每年8.9億，一路成長到去年的593億，今年截至五月，也已經賣破265億，顯然台灣具備大規模的運動彩券市場，未來需要更多專業經銷商加入，也期待中華民國運動彩券能積極推動相關業務，造福運動員和經銷商，我也會在稅務上、法規上給予協助。」
體育署長鄭世忠強調，運動發展基金對體育振興和國手培育有著重要幫助，支持國手出國比賽，提供選手商務艙座位及運科後勤團隊，不僅是國訓中心，運科中心及未來的運動科技也依賴此基金來協助運動員，提升訓練品質及競技水平。
中華民國運動彩券發展協會（CSDA）於今年二月正式成立（台內團字第：1130012301號），將與體育署、台灣運彩和優質立委攜手合作，盼能提升國內運彩環境，給予運彩經銷商、運動員更好的保障。