37°C烈陽烤焦雙北、中南部！週末天氣一圖先看　2地午後雷雨熱區

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下週日至下週二（7日至9日）天氣不穩定，太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大。週日、週一（7日、8日）午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，東南部、北部山區有局部大雨或豪雨，且這兩天海峽水氣多，中部以北沿海清晨至上午有零星降雨。下週二雨勢稍微趨緩，午後以西半部、東半部山區降雨為主。
下週三至下週五（10日至12日）環境風場轉為西南風，下週三（10日）各地仍為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。下週四、下週五（11日、12日）南部地區整天有不定時陣雨，其他地與午後雨為主。
溫度方面，未來一高溫普遍落在攝氏34度至36度，大台北、中南部近山區及花東縱谷，可達攝氏36度至37度，明（6）日南部高溫地區擴大；下週三至下週五（10日至12日），東南部地區有焚風發生的機率，請留意。
明（6）中央氣象署針對13縣市發布高溫特報，包括臺北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。