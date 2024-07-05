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Energy、王心凌助攻！「hito流行音樂獎頒獎典禮」榮獲LIT鉑金獎

▲有王心凌、Energy等大咖助攻，「hito流行音樂獎頒獎典禮」榮獲LIT鉑金獎。（圖／資料照） 
▲有王心凌、Energy等大咖助攻，「hito流行音樂獎頒獎典禮」榮獲LIT鉑金獎。（圖／資料照） 

記者朱祖儀／綜合報導

由Hit Fm聯播網主辦的2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，5月25日在台北小巨蛋盛大舉行，邀請到Energy、王心凌、蕭敬騰、楊乃文、孫盛希、魏如萱、動力火車等超過30組超強卡司共襄盛舉，帶來23段精彩絕倫的表演，宛如一場音樂圈大派對，高規格、高水準的殿堂級音樂演出至今仍讓觀眾們回味無窮，Hit Fm官方YouTube頻道的典禮點擊率也超過200萬觀看人次。如今更獲得國際矚目，表揚全球娛樂產業的「LIT Entertainment Awards」日前公布得獎者，2024 hito流行音樂獎頒獎典禮獲得專業評審團認可，並頒發「PLATINUM WINNER」鉑金獎的大獎肯定。

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「LIT Entertainment Awards」給予2024 hito流行音樂獎頒獎典禮「PLATINUM WINNER」鉑金獎高度讚賞，得獎評語提到，hito流行音樂獎頒獎典禮被譽為大眾最愛的音樂盛典，深受各年齡層樂迷的喜愛。有別於典型的音樂頒獎典禮，2024hito流行音樂獎的燈光設計襯托了台上每一位歌手、舞者、樂手，根據不同的音樂，採用多樣化的燈光技術，讓每個表演環節都有獨特的視覺體驗，營造出高質感的視覺饗宴，更凸顯了每位演出者的舞台魅力。

▲2024 hito流行音樂獎頒獎典禮 獲得LIT Entertainment Awards鉑金獎肯定。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」這次的主視覺概念來自被樹葉環繞的花朵，且透過不規則延伸舞台營造豐富的視覺效果。（圖／Hit Fm聯播網提供）
今年2024hito流行音樂獎主視覺概念靈感來自於被樹葉環繞的美麗花朵，象徵華語流行音樂如繁花盛開，綻放光芒。令人驚豔的舞台及燈光設計，不規則延伸的舞台構造，營造出層次豐富的視覺效果，不僅讓獲獎者成為焦點所在，更將現場觀眾融入在整體氛圍中。

「LIT Entertainment Awards」給予負責典禮燈光設計的施皓哲老師肯定，評語中也提到，施皓哲老師利用色溫和亮度的變化，根據音樂演出的風格與情境，融入不同的情緒和氛圍。從溫暖、明亮的橙色到清涼、寧靜的藍色，每一種顏色的轉變和光束的變化，都對應著音樂的節奏和情感，與視覺動畫精確配合，創造出身臨其境的視覺體驗。燈光照射方向經過精心調整，確保舞台上的每位表演者都能得到最好的呈現，增強整體表演效果。利用雷射光特效來增強視覺衝擊力，雷射光束在空氣中交織，產生動態光效，進一步提升現場氣氛。

施皓哲老師提到，能夠獲得這項殊榮感到無比榮幸和感激，這獎項不僅是對他個人努力的肯定，更是對他們整個團隊辛勤付出的認可。特別感謝Hit Fm讓他們有機會參與這場盛會，謝謝導演和豐哥的信任，給他可以發揮無限想像空間的舞台。感謝固態影像的小宇，製作華麗的視覺效果配合著他們的璀璨燈光，呈現出一場視覺饗宴。謝謝為這個活動辛苦付出的所有工作同仁，沒有大家就沒有這份榮譽，再次感謝各位的支持與信任！

▲負責2024hito流行音樂獎頒獎典禮燈光設計的施皓哲老師獲得國際評審肯定。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲負責2024hito流行音樂獎頒獎典禮燈光設計的施皓哲老師得到國際評審肯定，他對於能獲得這項殊榮覺得非常感謝。（圖／Hit Fm聯播網提供）
Hit Fm聯播網表示，hito流行音樂獎是華語樂壇最具指標性的音樂盛事，更是由廣播電台主辦的大型音樂頒獎典禮，是年度樂迷最關注的頒獎典禮，Hit Fm聯播網每一年都不斷求新求變，從前置發想籌備到最後典禮完美呈現，各環節都精心設計安排。感謝辛苦付出的幕前幕後所有人員，才能讓音樂人及觀眾被滿滿音樂星勢力所感動，這次獲得「LIT Entertainment Awards」頒發的「PLATINUM WINNER」鉑金獎，是大家共同努力而來，未來也將繼續致力於推動華語流行音樂，打造更精采、更高水準的流行音樂頒獎典禮，給予所有優秀的音樂人一個最棒的舞台展現，讓世界聽見華語音樂！

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