Energy、王心凌助攻！「hito流行音樂獎頒獎典禮」榮獲LIT鉑金獎

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今年2024hito流行音樂獎主視覺概念靈感來自於被樹葉環繞的美麗花朵，象徵華語流行音樂如繁花盛開，綻放光芒。令人驚豔的舞台及燈光設計，不規則延伸的舞台構造，營造出層次豐富的視覺效果，不僅讓獲獎者成為焦點所在，更將現場觀眾融入在整體氛圍中。
「LIT Entertainment Awards」給予負責典禮燈光設計的施皓哲老師肯定，評語中也提到，施皓哲老師利用色溫和亮度的變化，根據音樂演出的風格與情境，融入不同的情緒和氛圍。從溫暖、明亮的橙色到清涼、寧靜的藍色，每一種顏色的轉變和光束的變化，都對應著音樂的節奏和情感，與視覺動畫精確配合，創造出身臨其境的視覺體驗。燈光照射方向經過精心調整，確保舞台上的每位表演者都能得到最好的呈現，增強整體表演效果。利用雷射光特效來增強視覺衝擊力，雷射光束在空氣中交織，產生動態光效，進一步提升現場氣氛。
施皓哲老師提到，能夠獲得這項殊榮感到無比榮幸和感激，這獎項不僅是對他個人努力的肯定，更是對他們整個團隊辛勤付出的認可。特別感謝Hit Fm讓他們有機會參與這場盛會，謝謝導演和豐哥的信任，給他可以發揮無限想像空間的舞台。感謝固態影像的小宇，製作華麗的視覺效果配合著他們的璀璨燈光，呈現出一場視覺饗宴。謝謝為這個活動辛苦付出的所有工作同仁，沒有大家就沒有這份榮譽，再次感謝各位的支持與信任！
Hit Fm聯播網表示，hito流行音樂獎是華語樂壇最具指標性的音樂盛事，更是由廣播電台主辦的大型音樂頒獎典禮，是年度樂迷最關注的頒獎典禮，Hit Fm聯播網每一年都不斷求新求變，從前置發想籌備到最後典禮完美呈現，各環節都精心設計安排。感謝辛苦付出的幕前幕後所有人員，才能讓音樂人及觀眾被滿滿音樂星勢力所感動，這次獲得「LIT Entertainment Awards」頒發的「PLATINUM WINNER」鉑金獎，是大家共同努力而來，未來也將繼續致力於推動華語流行音樂，打造更精采、更高水準的流行音樂頒獎典禮，給予所有優秀的音樂人一個最棒的舞台展現，讓世界聽見華語音樂！