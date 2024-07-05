百年工藝之美！「當代纏花工藝展」高雄翰品登場

纏花（春仔花）為臺灣早期傳統工藝，以繡線、絲線為材料結合剪紙、編織與刺繡技法；早年盛行一時，為婚嫁節慶時不可缺少的吉祥飾品，具有傳福、承福和祈福意涵。高雄翰品酒店一樓藝術空間即日起至12月31日推出「永春-當代纏花工藝展」，展出藝術家黃珮萱傳統閩南、客家及創新系列，包含髮簪、髮飾、祭祀用品、擺件、別針等共35件纏花作品；現場也安排由藝術家親自教導的纏花手作體驗活動。
記者陳美嘉／高雄報導
纏花在不同地區、族群有不同的稱呼，在閩南稱為「春仔花」，客家稱為「纏花」，於金門一帶稱之「吉花」。纏花細緻典雅，是具有相當豐富文化內涵的民間手工藝，因需要耗費大量的時間製作，隨著時代的推移，在婚禮上已不見纏花製作的裝飾品，此項技藝已逐漸失傳。
高雄翰品酒店林俊宇總經理表示，纏花工藝隨著時代變遷，逐漸没落與失傳，幸好近年來纏花精細典雅的美感和技法被重視，將這項工藝重新發揚光大，繼續創新傳承這項百年工藝。此次特別邀請藝術家黃珮萱展出35件作品，一件件纏花創作結合傳統與創新的藝術表現，讓參觀民眾感受纏花工藝的細緻與瑰麗。
其中「客家纏花步搖」延續早期客家纏花髮簪的元素，鮮豔的色彩以及對生活與未來的期盼所帶入的吉祥含意，佛手、桃子、石榴表示多福、多壽、多子，桃紅蝴蝶象徵鴻福，金魚代表金玉滿堂，並蒂花寓意夫妻恩愛。
除夕祭祖時會供上春飯，春飯上會插上紅紙剪成的春字或人造紅花裝飾，即為「飯春花」，而「春」和臺語的「剩」同音，因此春飯有食物豐盛有餘之意。此外，還有現代時尚以蝴蝶飛舞型態絕美展現的纏花作品。
飯店安排手作課程讓民眾透過手作認識臺灣百年工藝纏花，7月27日週六下午3點有「傳遞祝福的復古手作-小花磁鐵製作」，8月10日週六下午3點則有日本水引線教學活動，兩場活動有興趣民眾可以上飯店官網線上報名。