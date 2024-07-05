「人抓的還是貓抓的？」薛之謙演唱會引眾怒 歌迷控訴根本性騷擾
演唱〈演員〉、〈認真的雪〉、〈你還要我怎樣〉的中國大陸男歌手薛之謙，目前舉行的個人演唱會正如火茹荼的在中國大陸展開巡迴演出，近日來到汕頭開唱時卻爆出「公然開黃腔」的爭議。與粉絲互動的環節時，薛之謙看到大銀幕上的女觀眾胸前有一道傷痕，開口詢問後突然補了一句：「這人抓的還是貓抓的？」片段一出引起軒然大波，被眾多女性指責：「根本就是性騷擾！」
記者史平旭／綜合報導
日前，薛之謙的《天外來物巡迴演唱會》來到了汕頭，演唱會進行到與粉絲交流的環節時，他透過大銀幕選擇幸運粉絲們進行互動，經過觀察，薛之謙點名了一位身著深V低領洋裝的女觀眾，看到該名女觀眾胸前有一道傷痕後，便開口詢問：「家裡是不是有養貓？被貓抓傷的嗎？」
女觀眾肯定的點點頭後，薛之謙隨即接了一句：「人抓的還是貓抓的？」令現場氣氛一度十分尷尬，女觀眾也僵硬微笑，擺手示意不要再拍了。雖然事後該名女觀眾有出來澄清自己並沒有感到不舒服，只是一時之間太緊張才會反應不過來，但薛之謙輕浮的「玩笑」依然造成眾怒，更有憤怒的女歌迷們直接辣評：「這個玩笑薛之謙敢對自己媽媽開，我們就相信他只是鬧著玩。」
其實薛之謙演唱會中粉絲互動時間惹出爭議並非第一次了，在每場巡演中都會有幾個「漂亮女粉絲」被投上大銀幕與他互動。後來有知情人士偷偷爆料，其實這些「漂亮女粉絲」未必真的都是粉絲，更多的是事先與經紀公司洽談好，過來「刷臉」的小網紅，消息一出也讓一大批粉絲心寒脫粉。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110