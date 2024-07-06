天氣預報／小暑全台高溫地獄！台北等13縣市警報響 2地午後暴雨
今（6）日小暑節氣全台熱翻天，臺灣各地及金門、馬祖為晴到多雲，南部地區有局部攝氏37度左右高溫發生的機率；東南部地區、恆春半島及澎湖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，「南部地區」及「中部山區」有局部大雨發生的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署發布高溫示警，今（6）日臺北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏29至35度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度