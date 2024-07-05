前跆拳道奧運國手莊佳佳華麗轉身！與百萬網紅、運動員推合法運彩

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棒球教練周正雄表示，「台灣棒球蓬勃發展，但其實基層棒球也需要資源，像成棒隊就常常遇到沒有場地的困境，也希望體育署能協助，未來運動發展基金也能給予社甲棒球更多資源，也能夠培育出更多傑出的職棒選手。」
自由車國手盧紹軒表示，「不分哪一個運動項目，台灣基層都有很多選手需要體育署的支持，才能讓他們無後顧之憂的訓練，未來才有更多的台灣之光。另外，也希望開放更多經銷商的資格給運動員，讓退役選手也能參與。」
百萬網紅「家宏哥」盼能減少詐騙
實踐學院創辦人、知名百萬網紅「家宏哥」蔡家宏表示，「希望協會能帶給大家正確的觀念，選擇合法的通路，避免受到地下或不明管道的詐騙。」他認為，運彩對運動的幫助巨大，不僅為選手提供更完善的環境，還能提升運動產業的發展，推動台灣運動環境與風氣的進步。
家宏哥提到，隨著運彩蓬勃發展，運彩分析師也成為未來新出路，無論是運動小白還是資深球迷，都能以各種方式參與運動產業，不僅有助於運動產業的蓬勃發展，更重要的是能培育出優秀的運動選手，讓世界看見台灣。
格鬥網紅Bonbon(王家玉）身為協會常務理事，也認為推動運彩發展對於台灣體育圈發展是很重要的事，尤其運動員不僅肩負比賽的壓力，往往還要擔心生計，若政府能有跟多的支持，台灣一定能誕生更多優秀的運動員。
中華民國運動彩券發展協會（CSDA）於今年二月正式成立（台內團字第：1130012301號），將與體育署、台灣運彩和優質立委攜手合作，盼能提升國內運彩環境，給予運彩經銷商、運動員更好的保障。