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前跆拳道奧運國手莊佳佳華麗轉身！與百萬網紅、運動員推合法運彩

▲前奧運國手、桃園體育局局長莊佳佳，也以自身的經驗，談台灣運動的發展。（圖／中華民國運動彩券發展協會提供）
▲前奧運國手、桃園體育局局長莊佳佳，也以自身的經驗，談台灣運動的發展。（圖／中華民國運動彩券發展協會提供）

記者路皓惟/台北報導

中華民國運動彩券發展協會(CSDA)今(5)舉辦「運動彩券發展政策研討會」，除了優質立委跨黨派出席，還有體育署署長鄭世忠、選手經銷商跆拳道莊佳佳、棒球周正雄，以及自由車國手盧紹軒加入討論，匯集各方意見，攜手推廣合法的運動彩券，讓運動產業更加蓬勃發展。

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前跆拳道奧運國手莊佳佳則說，「自己是從選手到局長，現在則以經銷商的身分出席本次研討會，希望台灣運動發展能夠更健全，運動發展基金也能更全面的照顧到每個選手。」

▲棒球教練周正雄談台灣運彩發展。（圖／中華民國運動彩券發展協會提供）
▲棒球教練周正雄談台灣運彩發展。（圖／中華民國運動彩券發展協會提供）
棒球教練周正雄表示，「台灣棒球蓬勃發展，但其實基層棒球也需要資源，像成棒隊就常常遇到沒有場地的困境，也希望體育署能協助，未來運動發展基金也能給予社甲棒球更多資源，也能夠培育出更多傑出的職棒選手。」

自由車國手盧紹軒表示，「不分哪一個運動項目，台灣基層都有很多選手需要體育署的支持，才能讓他們無後顧之憂的訓練，未來才有更多的台灣之光。另外，也希望開放更多經銷商的資格給運動員，讓退役選手也能參與。」

▲實踐學院創辦人蔡家宏(左)與自由車國手盧紹軒合影(右)。（圖／中華民國運動彩券發展協會）
▲實踐學院創辦人蔡家宏(左)與自由車國手盧紹軒合影(右)。（圖／中華民國運動彩券發展協會）
▲實踐學院創辦人蔡家宏(左)不僅在房地產投資一把罩，同時也非常關心體育議題，盼能幫助更多運動員。（圖／中華民國運動彩券發展協會）
▲實踐學院創辦人蔡家宏(左)不僅在房地產投資一把罩，同時也非常關心體育議題，盼能幫助更多運動員。（圖／中華民國運動彩券發展協會）
百萬網紅「家宏哥」盼能減少詐騙

實踐學院創辦人、知名百萬網紅「家宏哥」蔡家宏表示，「希望協會能帶給大家正確的觀念，選擇合法的通路，避免受到地下或不明管道的詐騙。」他認為，運彩對運動的幫助巨大，不僅為選手提供更完善的環境，還能提升運動產業的發展，推動台灣運動環境與風氣的進步。

家宏哥提到，隨著運彩蓬勃發展，運彩分析師也成為未來新出路，無論是運動小白還是資深球迷，都能以各種方式參與運動產業，不僅有助於運動產業的蓬勃發展，更重要的是能培育出優秀的運動選手，讓世界看見台灣。

▲格鬥網紅Bonbon(王家玉）。（圖／Bonbon提供）
▲格鬥網紅Bonbon(王家玉）認為推動運彩發展對於台灣體育圈發展是很重要的事。（圖／Bonbon提供）
格鬥網紅Bonbon(王家玉）身為協會常務理事，也認為推動運彩發展對於台灣體育圈發展是很重要的事，尤其運動員不僅肩負比賽的壓力，往往還要擔心生計，若政府能有跟多的支持，台灣一定能誕生更多優秀的運動員。

中華民國運動彩券發展協會（CSDA）於今年二月正式成立（台內團字第：1130012301號），將與體育署、台灣運彩和優質立委攜手合作，盼能提升國內運彩環境，給予運彩經銷商、運動員更好的保障。


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