足球／許睿紳絕殺球！Formosa 7s預賽激烈　小惡魔俱樂部2：2逼和

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小惡魔上半場率先搶分，之後卻突然「當機」，連丟2球。許睿紳在最後關頭頂著防守，用左腳點進追平分，賽後他表示：「大家領先後，反而有點不敢進攻，太過於小心翼翼。當下我專心追分，沒去想太多，很高興能幫助球隊。」
賽後小惡魔全隊的疲憊神情全寫在臉上。教練張聖源笑說：「最近我們比賽比較多，小朋友體力有下滑，但我希望孩子不要勉強自己，如果太累，就跟教練提出意見沒關係，身為球員，保持健康最重要。」
許睿紳自6歲開始摸球，到小學二年級正式加入球隊，因為喜歡盤球過人的快感，持續努力練習，最欣賞的球星自然就是這方面的翹楚—「小獅王」梅西（Lionel Messi），他說，「梅西的過人技巧超棒，一個人可以打好幾個，超級帥。」
這次在Formosa 7s，是許睿紳人生第一次和外國人踢球，他感到相當新鮮，「竟然有人的眼睛是藍色的！很高興和他們切磋，他們真的很厲害，身高也好高。」
力邀表哥王䍾許入隊 越踢越健康
愛球成癡的許睿紳不僅獨樂樂，也找來表哥王䍾增加入球隊。王䍾增透露，他自小體弱多病，後來越踢球越健康，「以前只要天冷我就感冒，或是感覺哪裡不舒服，經常要去看病，現在真的好很多了。」
主司中後場的王䍾增，雖然進球機會不多，但他是稱職的團隊球員，還是躑界外球的一把手。教練張聖源表示，Formosa 7s比賽，能增加小朋友的經驗，不必出國，就能和世界交流，特別是比賽的場地（楠梓文中足球場）也很棒，他說，「足球是一直在挑戰的運動，我們大人也要把好的台灣足球環境交給下一代才行！」
3日起在高雄三座球場開踢的Formosa 7s國際七人制足球錦標賽，在艷陽高照的天氣下進行比賽，所有國內外參賽隊伍都很熱情，今午後一場雨，降溫不少。賽事由教育部體育署及高雄市政府指導，柏文健康事業、高雄市政府運發局及國立高雄大學共同主辦，比賽將持續至7日，分別於高雄楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場進行比賽，現場不收門票，歡迎球迷到場替未來之星加油。相關賽程可上官網查詢。