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外籍生留不留？新聯盟開會討論超過3個半小時沒共識　下周一再戰

▲新聯盟今（5）日進行11球團開會，決議關於聯盟外籍生制度相關的問題，但會議討論了3小時40分鐘結果完全沒有共識，11隊代表最終決定下禮拜再做出最終決議。（圖／吳政紘攝）
▲新聯盟今（5）日進行11球團開會，決議關於聯盟外籍生制度相關的問題，但會議討論了3小時40分鐘結果完全沒有共識，11隊代表最終決定下禮拜再做出最終決議。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/臺北報導

新聯盟今（5）日進行11球團開會，決議關於聯盟外籍生制度相關的問題，但會議討論了3小時40分鐘結果完全沒有共識，11隊代表最終決定下禮拜再做出最終決議。暫代聯盟發言人的張樹人表示，下周一下午會再度開會，屆時會針對選秀順位和規則、外籍生退場機制的配套措施，以及協會的架構的主體，做出決定。

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外籍生退場機制遭質疑　新聯盟再度開會

新聯盟在宣布成立後，很快決定要讓外籍生制度退場，籌委會在月初時發聲明指出，「新聯盟籌委會依據11支球隊共同討論結果，基於提升台灣國際籃球競爭力以及與其他亞洲職籃聯盟接軌，共同決議停止邀請外籍生球員參與本屆聯合選秀會，同時為顧及現有合約之外籍生球員工作權利，亦通過其身份可延續至2026年球季結束。」

不過之後卻引起外界的質疑和反彈，8名報名本屆聯合選秀的外籍生更發出聲明，表示對此決定感到錯愕和不解，直言：「我們想問，現在，夢想真的要在台灣破碎了嗎? 是否還有任何轉圜的可能? 我們的聲音可能很微弱，但也希望在重視多元價值的台灣，只是熱愛打籃球、努力爭取機會的外籍生，也有被聽見、被理解的機會。」

開會超過3小時沒共識　下周一再戰

今天新聯盟從下午3小時開始開會，開到6點40分，但最終卻是沒有決議。張樹人表示，「我們今天針對外籍生新賽季有很多充分討論，但因為外籍生問題有很多配套措施，環環相扣，預計下禮拜一會再次開會，屆時才正式表決通過。」

張樹人說，今天各隊與會代表皆有表達自己的意見，從各自的角度去說明為何贊成、或是否決的原因，「我們也達成了表決的方式，今後表決都依照內政部法規，就是6成以上通過，重大議題就是2/3通過。」

雖然今天最終沒有達成任何明確的共識，但張樹人稱下禮拜一新聯盟應該可以通過選秀順位和規則、外籍生退場機制的配套措施，以及未來協會的架構的主是要以PLG、還是T1規章來修改等議題做出最終決定。

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