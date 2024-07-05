鋼鐵人問題由「PLG常務理事會」內部自行解決　新聯盟不會干涉

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今日聯盟11球團召開主要討論外籍生問題相關會議，會上各隊也有討論到關於鋼鐵人球團在該聯盟中的一些討論。過去在PLG時期，這支球隊也發生一些問題被外界質疑，因此關於該隊可否參與新聯盟一事，也成為了各球團討論的議題。
張樹人說，鋼鐵人的代表今天有來到現場做出充分的表達，也有帶他們股權的說明書和經濟部的證明文件來到現場說明，今天會議也還沒有對此事做出決議。他強調，這方面可能還是回到PLG常務理事會進行討論，「因為新聯盟的立場是所有球隊都是公正、公平的，所以只要他們的參賽權是公正公平的，聯盟這邊就不會干涉。」
張樹人稱，過去屬T1聯盟的球隊比較沒有那麼理解PLG聯盟關於股權和球隊資金規定的相關問題，所以才會認為這方面的事情，就由原PLG的常務理事會在內部解決就好。
鋼鐵人球員流失、GM合約還在談 前路茫茫
鋼鐵人今年夏天不少球員都成為自由球員，只剩2位新秀選手的保證合約，甚至總經理高景炎合約都還在洽談中，後者在聯合體測會上受訪時也坦承自己現在確實很少參與球隊事務。
聯盟預計在下周一下午兩點再次開會，屆時關於選秀順位和規則、外籍生相關問題，以及未來規章以哪一聯盟為主體的問題，應該能夠做出決議。