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鋼鐵人問題由「PLG常務理事會」內部自行解決　新聯盟不會干涉

▲PLG、T1聯盟合併成新聯盟，鋼鐵人GM高景炎到現場。（圖／吳政紘攝）
▲PLG、T1聯盟合併成新聯盟，鋼鐵人GM高景炎到現場。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+和T1職籃聯盟的11支球隊今年夏天決定籌組新聯盟，今（5）日11球團代表齊聚開會，對外籍生制度、選秀順位和規則、未來開會決議方式、以及聯盟組織架構等事做出討論。其中關於高雄17直播鋼鐵人是否續留的問題，暫代聯盟發言人的張樹人表示，這個問題會交由原PLG的6支球隊自行內部解決，T1的5支球隊不會干涉。

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鋼鐵人存續問題　將由PLG常務理事會討論

今日聯盟11球團召開主要討論外籍生問題相關會議，會上各隊也有討論到關於鋼鐵人球團在該聯盟中的一些討論。過去在PLG時期，這支球隊也發生一些問題被外界質疑，因此關於該隊可否參與新聯盟一事，也成為了各球團討論的議題。

張樹人說，鋼鐵人的代表今天有來到現場做出充分的表達，也有帶他們股權的說明書和經濟部的證明文件來到現場說明，今天會議也還沒有對此事做出決議。他強調，這方面可能還是回到PLG常務理事會進行討論，「因為新聯盟的立場是所有球隊都是公正、公平的，所以只要他們的參賽權是公正公平的，聯盟這邊就不會干涉。」

張樹人稱，過去屬T1聯盟的球隊比較沒有那麼理解PLG聯盟關於股權和球隊資金規定的相關問題，所以才會認為這方面的事情，就由原PLG的常務理事會在內部解決就好。

鋼鐵人球員流失、GM合約還在談　前路茫茫

鋼鐵人今年夏天不少球員都成為自由球員，只剩2位新秀選手的保證合約，甚至總經理高景炎合約都還在洽談中，後者在聯合體測會上受訪時也坦承自己現在確實很少參與球隊事務。

聯盟預計在下周一下午兩點再次開會，屆時關於選秀順位和規則、外籍生相關問題，以及未來規章以哪一聯盟為主體的問題，應該能夠做出決議。

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