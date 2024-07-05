《流星花園》花澤類現蹤中山區！男星「患病沒講」周渝民當場嚇傻
2024台北電影獎入圍酒會今（5）日晚間登場，提名最佳男主角的「仔仔」周渝民、白潤音一起現身中山區酒店受訪。因為拍戲曬黑的仔仔，整個人看起來瘦了一大圈、帥到不行！年僅15歲的白潤音笑說有聽過《流星花園》（周渝民飾演花澤類），接著自爆有點感冒了，嚇壞坐在一旁的仔仔直呼：「你不早說！」擔心家中女兒被傳染。
記者黃雅琪／台北報導
本屆提名影帝的演員，包括李銘忠《（真）新的一天》、白潤音《老狐狸》、周渝民《車頂上的玄天上帝》、阮經天《周處除三害》以及喜翔《春行》。仔仔與白潤音今日受訪，兩人因為合演《我們與惡的距離2》培養出好感情，他形容跟仔仔相處像朋友：「我覺得他的心智年齡跟我一樣。」
被問到有沒有看過偶像劇《流星花園》？白潤音表示：「有聽過！」仔仔追問他，還沒見面時對自己的想像是什麼？想不到白潤音卻回說：「一片空白」，令仔仔苦笑不已喊說：「我自己挖坑給我自己跳。」
白潤音透露，仔仔有笑嗆他說：「你知道其實上面的空氣比較讚嗎！」180公分的仔仔則反駁說，有教他一些吊單槓長高的方法，白潤音接著透露，最近有點感冒，讓一旁的仔仔驚呼：「你不早說，我家有小孩耶。」白潤音被問，在《老狐狸》片中有裸身畫面，同學看到會不會熱烈討論，他展現高度成熟回應：「我是為藝術犧牲！」獲得全場讚嘆。