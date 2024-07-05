直擊／FTIsland終於「到南部弄假牙」！這首唱一半突失聲傻了
今（5）日高雄啤酒音樂節在夢時代正對面廣場登場，不只有宇宙人、麋先生、郭書瑤等台灣藝人，稍早超夯含團FTIsland也現身獻唱多首膾炙人口的歌曲，包括〈愛情病〉、〈The Night〉、〈BURN IT〉等，還有曾在台灣爆紅的〈壞女人〉，當時這首歌副歌聽起來和「到南部弄假牙」很相似，還因此成為迷因，傳唱度極高，今日演唱時，台下粉絲也熱情跟唱，氣氛相當熱烈。
記者朱祖儀／台北報導
FTIsland一登場演唱〈The Night〉，現場氣氛瞬間沸騰，似乎因為現場炎熱，主唱李洪基只穿了一件黑色背心搭配深色短褲就現身，即使唱到大汗淋漓，依舊不減熱情。不過第一首歌唱到一個段落，麥克風似乎突然沒聲音，他不斷用手比著麥克風，所幸狀況一下就排解了，表演並沒有被中斷。
唱完3首歌後，團員也向大家打招呼，李洪基直言，「現場真的來了很多人，但早知道這個舞台這麼大，其實有很多歌曲可以填滿這個舞台」，但歌單無法臨時更換，只能期待下次再來和大家見面，並選唱能填滿舞台的歌曲。
由於這次是FTIsland第一次到高雄，他們也沒有忘記演唱〈壞女人〉，首次「到南部弄假牙」，現場歌迷也非常熱情，全部都跟著一起合唱，李洪基到後面副歌時，也把關鍵部分留給歌迷演唱。而近來FTIsland也開始亞洲巡演，他們表示，期待之後再回到台灣開唱，應該會以巡迴演唱會的方式和大家見面。