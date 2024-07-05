高普考「死亡之組」1萬人搶300個缺！過來人反曝內幕：撐住的很少

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一位考生在論壇Dcard上發文分享，自己報考了一般行政類科，然而等到考選部正式公告報考人數後直接嚇傻了，因為「一般行政類高考缺額為100多人，但共有4000人以上報考，普考的缺額雖然是較多的200多，但報考人數更高達6000人」，萬人爭取幾百個職缺的死亡之組，也讓他不禁崩潰：「這…到底要人怎麼考嘛！」
考生的無奈心聲曝光後引發關注，許多前輩紛紛回應，「其實對手真的沒想像中多，大概就5%～10%左右的人在爭取名額罷了」、「一堆人去補習班諮詢，他們首推就是一般行政，然後讓人變萬年考生」、「司法行政也很可怕，來了近1400人只取7人」。
甚至還有曾考上行政的過來人發出勸世文，「一般行政真的是累死人的打雜，我就曾三度辭職」，並透露工作內容相當繁雜，甚至加班到半夜也不給報加班，直言「就算上了也不一定做的了」。
公務員不再被視為鐵飯碗！報名人數「十年間腰斬」
事實上，高考、普考的報考人數正在逐年降低，考選部《111年考選統計提要分析》報告，近 10 年(102 年至 111 年)國家考試報考人數，在 2013年還有 68萬8452人報考，之後逐年遞減，到了2022 年剩下 34萬8814人報考，10年間人數接近腰斬。
對此，考選部考選規劃司司長江宗正在2021年時，曾於《國家人力資源論壇》上分析「高普報考人數近10年銳減的主因」，除少子化之外，隨著時代的演進，年輕世代的教育養成模式和學習工具都不斷改變，民間企業的彈性、活力與待遇逐漸更具攬才優勢，公部門若只想憑藉過往「穩定、福利好、終身保障」的形象來競逐人才，已然不足。
針對國考人數銳減的趨勢走向，考選部也陸續祭出「高普考合理減科」、「數位轉型，加速擴大電腦化測驗」、「入新式評測工具，擴大用人機關參與選才」、「國考宣導與種子研習」、「倡議預備文官團」等策略，希望能吸引年輕族群踴躍報考公務人員。