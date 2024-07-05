陳意涵自爆導演老公欺騙她1事！無奈喊話：大家各走各的路
2024台北電影獎入圍酒會今（5）日晚間登場，提名最佳女配角的陳意涵、曾珮瑜、劉奕兒、湯詠絮、「大元」林艾璇，5人同台受訪。陳意涵透露，老公許富翔承諾幫她拍片卻一直沒做到，開玩笑說：「大家各走各的路。」
記者黃雅琪／台北報導
本屆提名最佳女配角的演員，包括陳意涵《小曉》、劉奕兒《老狐狸》、曾珮瑜《周處除三害》、湯詠絮《莎莉》以及林艾璇《愛的噩夢》。其中湯詠絮的父親是電影圈著名錄音師，與陳意涵本來就相識，陳意涵被虧是「阿姨」，假裝動怒喊話：「你們才老咧！」
首度入圍電影獎項，大元透露，未婚夫「鼓鼓」呂思緯給她壓力很大，喊話：「妳一定要得獎！」可惜明日頒獎典禮，鼓鼓剛好有工作要忙、無法到場，大元接著放閃表示，鼓鼓有承諾她獲獎的話，會排時間一起去玩、放鬆一下。並預告紅毯禮服有驚喜：「紅毯禮服滿厲害，之前沒有給他看過，給他一個驚喜。」
被虧與老公許富翔結婚6年，生活情趣應該不多，陳意涵力駁反擊：「我們情趣很多，我們才需要情趣吧！剛結婚哪有需要啊！」大元回說：「我們交往11年欸！」陳意涵再開嗆：「我生兩個小孩耶！」透露老公答應幫她拍戲，欠好幾部了，接著又開玩笑說：「大家各走各的路啦！關鍵的時刻再合體。」