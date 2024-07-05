直擊／EXO燦烈台上突消失10秒！偷預告喜訊：下半年和我一起就好
2024高雄啤酒音樂節於今（5）日登場，將一路嗨到7日晚上，這次主辦單位擴大舉行，第一天就吸引2.7萬人進場，主辦單位預計3天可吸引8萬多人到場，產值超過12億元。這次也特別請來FTIsland、EXO燦烈以及SHINee泰民，稍早燦烈登場時因為現場太過炎熱，不僅只穿白色造型背心現身，還嗨到需要「消失10秒」到後台整理頭髮，所幸很快就重回舞台，他也透露將發行新專輯，「你們下半年就和我一起就可以了」。
記者朱祖儀／台北報導
EXO燦烈一登場，隨即演唱〈Nothin’〉、〈SSFW〉一連兩首瞬間嗨翻全場，唱完之後他也向大家表達思念，表示「我很想你們，你們過得好嗎？」接著還開始秀起中文，向大家問好「大家好、你好」，並說睽違6年來到高雄，真的很久沒來了，現場比他想得還要多人，希望可以聽到大家的歡呼聲，更笑說「我太久沒見到大家了，所以話有點多」。
唱到〈TOMORROW〉時，燦烈也要台下粉絲點亮手機的手電筒，瞬間台下變成燈海，相當漂亮。不過因為高雄的夏天太過炎熱，他唱完第4首〈Fly Away〉時已經大汗淋漓，表示「如果不會很失禮的話，我想要下去弄一下頭髮，10秒就好」，接著很快就回到台上。
燦烈也透露，已經做好隨時來台灣的準備，「然後我想跟大家說幾件事，我的SOLO專輯即將要出來囉，真的沒有剩多久了」，他也說目前錄音已經錄完了，專輯的概念也已經想好了，只要他做好自我管理即可，且這次「不只有專輯，我還在準備很有趣的東西，現在是2024年，各位下半年和我一起就可以了」。