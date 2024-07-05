直擊／SHINee泰民跳舞「衣服突斷掉」大露點！當場被2.7萬人看光
高雄啤酒音樂節從今（5）日開始，一連三天於夢時代正對面廣場舉辦，總共集結8組韓星、1位泰國小天王和30組以上台灣藝人登場。稍早SHINee泰民登場，一連唱了多首歌曲，不過唱到最後一首〈Guilty〉時，身上的黑色背心肩帶突然斷裂，隨即露出大片胸肌，由於當下還在跳舞，因此泰民只能簡單把肩帶掛回去，不過還是露出「小紅豆」，台下歌迷看到忍不住驚叫連連。
記者朱祖儀／台北報導
泰民一出場隨即帶來勁歌熱舞，包括〈Criminal〉、〈Black Rose〉、〈Not Over You〉、〈MOVE〉等歌，原本身上還穿著小外套的他，因為滿身大汗，唱到一半就把外套脫了，只剩下身上黑色造型背心。他表示，不知道有這麼多粉絲來迎接他，真的覺得很開心，為了不讓大家留下遺憾，會努力表演，讓台下粉絲留下美好回憶。
最後泰民回到主舞台，表演最後一首歌曲〈Guilty〉，期間有一個招牌動作就是手會從衣服下方穿上去，露出一點腹肌。不過他今天表演的時候，跳到一半背心的肩帶竟然直接斷裂，讓他瞬間露點，被現場2.7萬人看光，他隨即害羞地把衣服拉上去，不過隨著他的舞動，衣服還是不斷掉下來，引得台下粉絲尖叫連連。