蘿拉AB合約拿走千萬！蔡阿嘎開箱她家變蒐證　房東爆「私下內幕」

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然而也因為該事件，有網友又翻出一年前蔡阿嘎跟二伯到蘿拉家拍片，除了滿屋的精品堆在家裡之外，蔡阿嘎當時也在影片說「你到底要有幾台掃地機去人啊？」甚至在逛家電專區時，蔡阿嘎還誇她「我們只要業配一樣，蘿拉就買一樣，然後業配冰箱，馬上自己就搞一個」，一旁蘿拉聽到後還說「都是自己的買，都是自己買的。」
如今被踢爆惡行之後，不少網友又回去看影片表示「這部影片完全是開箱變成蒐證最佳範例了.....」、「想說年薪200萬怎麼可能可以買那麼多愛馬仕，完全真相大白」、「第一次看影片就想說，怎麼業配過的產品蘿拉家都會有啦」、「看到衣櫃我已經夠驚訝了，床底掀開的當下...我真的是目瞪口呆」。
拿公關品做私人交際！前房東出面稱蘿拉「豪爽姐」
而有蘿拉的前房東出面在「Threads」發文表示：「看了蔡阿嘎跟蘿拉的新聞，想起來約莫三、四年前， 蘿拉曾經跟我老公租過房子，老公說蘿拉給人一種豪爽姐的感覺，有一次，蘿拉得知我家女兒跟蔡阿嘎小孩生日只差9天，竟然寄了幾箱嬰兒的公關品來給我們。」
當時蘿拉是說：「因為阿嘎收到的公關品太多，這些是很不錯的，送給你們！」我們當下也覺得蘿拉是很Nice的人，也很開心感謝她，逢年過節也禮尚往來，甚至為了感謝蘿拉，請整個阿嘎工作室的人飲料點心。後來她因為說要換大一點房子，詢問我老公有沒有房源，但因為手上都滿租，她退租後才比較少聯繫，該房東表示：「這幾天看到新聞， 我們真的很震驚， 原來看起來那麼Nice的一個人， 居然是背地裡做了那麼多錯事。」