冷氣太髒不涼「一堆人愛買噴霧」！真相老闆敢說了：同行隱藏秘密

蔡阿嘎、二伯心寒！蘿拉惡行黑歷史曝　公關終於敢說了：實在離譜

▲蔡阿嘎（右）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，以AB合約模式槓走千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（右）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，以AB合約模式槓走千萬元。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

記者張嘉哲/綜合報導

有YouTube「長青樹」之稱的百萬網紅「蔡阿嘎」，上個月發出聲明開除元老級員工「蘿拉」，在4日也上傳完整始末影片，表示蘿拉以AB合約的手法不當獲利、以蔡阿嘎名義在外騙取公關品等，事後甚至連悔意都沒有，讓蔡阿嘎以及二伯都非常心寒。而在事件曝光之後，許多廠商以及其窗口也都在社群分享蘿拉過去的接洽內幕，讓許多人都認為實在太離譜。

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蔡阿嘎在4日的影片當中，除了指控蘿拉以AB合約的手法，多年來在公司私吞超過8位數的款項之外，還會盜用蔡阿嘎的名義，向廠商拿取公關品，受害廠商最多被蘿拉拿過6位數的產品，甚至連家電公關品本來要蘿拉聲稱要回收給業者，結果都是送到自己的家中。

▲蔡阿嘎去年給蘿拉年終獎金高達6位數，如今蘿拉涉不法行為信任破滅。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蘿拉以AB合約的手法不法獲利千萬元，遭到蔡阿嘎解僱，自毀10年老闆信任。（圖／蔡阿嘎YouTube）
然而在事件被公開之後，在社群「Threads」上出現大量從事行銷行業、品牌公關都紛紛集體出來爆料與蘿拉的接洽內幕，其中一位表示自己公司之前跟二伯合作之後，蘿拉主動給了一個Email的信箱，但那個信箱並不是蔡阿嘎工作室的信箱，蘿拉告知是專屬VIP的信箱，以後有合作可以直接寄到這邊。

該公關表示「但後續因為沒有合作機會，直到現在真相曝光之後，才知道哪有什麼VIP.....原來是......」該爆料二伯也有出面無奈的回應表示：「我們公司只有統一合作信箱。」

除此之外，一位公關也提到「2022年的時候經營品牌也被這位小姐要過商品贊助，而且是急需，說他們可以來取件讓品牌沒有什麼思考的時間，說他們要辦活動需要大量的防曬產品，一共要了70罐（每瓶單價都900左右），當時品牌聽到是蔡阿嘎就馬上準備一整箱產品，現在看來.....是不是全部都被她拿去當公關品了QQ」二伯則也回應串文：「我們真的沒收到。」

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▲在蔡阿嘎說明影片曝光後，各行各業的行銷公關、品牌公關接二連三在社群爆料與蘿拉接觸的過程。（圖/Threads）
合作過二伯「本人印象超好」卻拒絕合作！一切都是蘿拉搞鬼

除此之外，還有主持人也表示：「兩年前主持到一場活動，當時那場除了阿滴之外還有二伯也是來賓，活動結束聽到業務抱怨，藝人本人人很好，但洽談的窗口很機車，各種刁難口氣也很差，條件超多以外還很貴，以後不會再找她們一家人合作，當時以為就是經紀人保護自家藝人作法，如今想來.....有鬼啊！」而二伯同樣客氣回應表示：「謝謝妳願意說出來。」

諸如此類爆料蘿拉的接洽內幕事件都在「Threads」上瘋傳，由於蘿拉過去還曾擔任過電影業公關職位，也有電影業公關報請合作時，高層主管聽聞此人直接選擇Pass的經歷，種種內幕也因為蔡阿嘎影片出來之後，讓這些行銷行業的同行敢出面爆料。目前蔡阿嘎與蘿拉事件將交由司法解決，蔡阿嘎也允諾未來有可以公開的事項，會再跟粉絲、觀眾朋友交代，一切靜待調查審判結束。


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