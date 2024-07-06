江坤俊又被爆性騷擾《健康2.0》主持人 主播鄭凱云、TVBS證實了
乳房外科「暖心名醫」江坤俊被爆料和同院護理師過從甚密，太太劉藺秦強調「家庭狀況一切正常」，不過後續傳出他曾經向同場錄影的營養師伸鹹豬手、熱烈追求「最美性學博士」許藍方，都被當事人否認，怎料，昨（5）日江坤俊又遭傳對節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云性騷擾，這次鄭凱云和電視台都證實此事。
記者楊穎軒／綜合報導
據《中時新聞網》報導，電視圈盛傳，江坤俊多年前還是TVBS節目《健康2.0》固定來賓時，私下發過曖昧、性騷擾簡訊給主持人鄭凱云，且次數不只一次，即便鄭凱云閃躲及明確警告，江坤俊依然不收手，甚至還意圖動手動腳，鄭凱云忍無可忍向電視台高層申訴，表明拒絕和人品有問題的人合作。對此，鄭凱云僅證實確有此事，其餘不願多談。
而TVBS發出聲明：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。」
TVBS表示，為了保護申訴人，無法就此事透露更多細節，請大家見諒，也謝謝外界的關心，強調公司將持續營造安全、公平和尊重的工作環境。
※【NOWnews 今日新聞
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