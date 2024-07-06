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好市多買酒喝到「一坨蟲屍」狂吐　中市府：同批號全數下架

▲台中市議員黃守達日前接獲民眾陳情，表示前往好市多購買酒類喝到「一大坨小蟲」。（圖／黃守達議員提供）
▲台中市議員黃守達日前接獲民眾陳情，表示前往好市多購買酒類喝到「一大坨小蟲」。（圖／黃守達議員提供）

社會組/綜合報導

台中市名一名黃姓民眾日前赴好市多購買數瓶進口利口酒，其中一瓶喝到見底時，突然發現有蟲，打開酒瓶用力一倒，竟掉出「一大坨疑似小蟑螂的蟲」，瞬間感到反胃狂吐不止，就醫被診斷有腸胃發炎，氣得向市議員黃守達陳情。台中市財政局獲報後，已派員前往賣場稽查並取樣送驗，並將同批次商品下架。

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黃男透露，因受到友人推薦，今年6月初前往好市多購買8瓶鳳梨造型的熱帶水果風味利口酒，期間都有將酒密封保存，前兩天打開到第3瓶飲用時，發覺味道不對勁，喝到快見底時，有多隻小蟲隨酒倒出，他打開酒瓶一倒，竟倒出一大堆已泡爛的蟲屍。

黃男直言，當下感到恐怖噁心，反胃連吐了好幾次，甚至吐到有血絲，前往就醫後診斷出腸胃發炎症狀，而剩下的酒也不敢打開來喝了。

黃守達接獲民眾投訴後，他指出，酒瓶裡的蟲看起來並不是居家常見的蟲，且陳情人在飲用過程也有妥善保存，若蟲子是源自於該商品衛生品管問題，出問題的不會只有一瓶。

黃守達表示，因酒類非適用食安法規定，已要求台中市財政局依《菸酒管理法》盡速將產品送驗，也應要求業者盡速將同批次商品全面進行下架，並請法制局評估是否成立專案協助，來保障消費者的權益。

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