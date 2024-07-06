勇士陣容接近飽和！Lauri Markkanen成最後拼圖？取決於爵士決定

Klay Thompson告別金州勇士！感性發長文：不要為結束而感到難過

▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

前NBA金州勇士當家射手Klay Thompson，在今年休賽期選擇以3年5000萬（合台幣約16億）轉戰達拉斯獨行俠，結束勇士13年的生涯，Klay Thompson與Stephen Curry的「浪花兄弟」組合將走入歷史，Thompson也在今（6）日於IG發文表示，「我在灣區結交下可以持續一生的友誼，謝謝勇士球團的所有人，不要為結束而難過，要為曾經發生的事情而高興，直到我們再次相見，船長走了。」

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感恩曾經擁有　K湯發文告別灣區

Klay Thompson在IG上寫道，「哦，灣區，沒有足夠的言語和畫面來表達我對你們的真實感受。打從心底，非常感謝你們讓我度過了人生中最美好的時光。從我進入聯盟的第一天就穿上了勇士球衣，這是我的榮幸。我真的只是想竭盡自己的所能，來幫助灣區可以贏得更多冠軍。不過，那些冠軍戒指並不是最重要的，最重要的是我在這裡結交下那些將持續一生的友誼。我和我的家人要感謝那些不知疲倦努力工作的球團人員，你們讓勇士國度成為了世界級的存在。不要為結束而難過，要為曾經發生過的事情而高興。直到我們再次相見，船長走了。」

根據《ESPN》透露，「Klay Thompson因不滿勇士在續約上，未給足應有的尊重，導致Klay Thompson決定加盟獨行俠，將與Luka Doncic與Kyrie Irving聯手」，隨然Klay Thompson與勇士「分手」的場面並不圓滿，但Klay Thompson對勇士仍是滿滿的感恩與感謝。

湯普森生涯至今三分球命中率41.3%，場均繳出19.6分、3.5籃板與2.3助攻。上一賽季為勇士效力時每場攻下17.6分，是自2023-14球季以來，第一個得分低於20分的球季，三分球命中率為38.7%，也是生涯第2低。


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