Klay Thompson告別金州勇士！感性發長文：不要為結束而感到難過

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Klay Thompson在IG上寫道，「哦，灣區，沒有足夠的言語和畫面來表達我對你們的真實感受。打從心底，非常感謝你們讓我度過了人生中最美好的時光。從我進入聯盟的第一天就穿上了勇士球衣，這是我的榮幸。我真的只是想竭盡自己的所能，來幫助灣區可以贏得更多冠軍。不過，那些冠軍戒指並不是最重要的，最重要的是我在這裡結交下那些將持續一生的友誼。我和我的家人要感謝那些不知疲倦努力工作的球團人員，你們讓勇士國度成為了世界級的存在。不要為結束而難過，要為曾經發生過的事情而高興。直到我們再次相見，船長走了。」
根據《ESPN》透露，「Klay Thompson因不滿勇士在續約上，未給足應有的尊重，導致Klay Thompson決定加盟獨行俠，將與Luka Doncic與Kyrie Irving聯手」，隨然Klay Thompson與勇士「分手」的場面並不圓滿，但Klay Thompson對勇士仍是滿滿的感恩與感謝。
湯普森生涯至今三分球命中率41.3%，場均繳出19.6分、3.5籃板與2.3助攻。上一賽季為勇士效力時每場攻下17.6分，是自2023-14球季以來，第一個得分低於20分的球季，三分球命中率為38.7%，也是生涯第2低。