網紅自強號車廂模仿「屍速列車」嚇壞旅客 台鐵說話了
網紅拍片花招多，甚至為了流量不擇手段，近日有乘客在台鐵新竹站，目擊到抖音網紅正在模仿動漫角色，甚至在上車之後，不顧車廂內坐滿旅客，直接趴在走道上不停抖動身體、發出怪聲，模仿電影《屍速列車》情節，引起路人側目。對此，台鐵公司表示，若有妨礙乘車與候車秩序，經勸導未改善者，警方可依《鐵路法》得處1,500元至7,500元罰鍰，台鐵也可拒絕運送。
社會組/綜合報導
從該名網紅影片可見，他在進入車廂後，突然起身趴在車廂地板上，全身不停抖動，嘴裡還發出怪聲，詭異舉動嚇壞不少旅客；另外一段影片則在車廂內脫序高喊要上廁所，在車廂門前突趴在走道匍匐前進，使門外的女乘客嚇到閃避，影片掀起熱議。
據了解，這名網紅名叫「黑田龍平」，在TikTok抖音上擁37萬名粉絲追蹤，自稱台中暴走族、一中街守護神，經常穿著白色特攻服模仿動漫角色，當日他在車廂、月台共拍攝3部影片，甚至在鬧上新聞後仍未反省，還平台發文寫下「人生第10個新聞」。
台鐵公司表示，目前未接獲民眾或列車長報案，不過仍要提醒乘客，車廂內走道為上下車乘車動線空間，為保障旅客權益，未依本公司公告或車站、列車人員提醒，做出妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送並解除契約或終止契約，且得開處1500元至7500元罰鍰，呼籲旅客乘車時勿有違反公共秩序的行為。