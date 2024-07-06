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英國新首相夫人超低調！出身猶太富裕之家　與施凱爾「吵架」結緣

▲英國新任首相施凱爾與妻子維多利亞，5日於唐寧街10號的首相官邸前合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國新任首相施凱爾與妻子維多利亞，5日於唐寧街10號的首相官邸前合影。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相，入主唐寧街10號，家庭生活也跟著受矚，出身勞工家庭的他，與妻子維多利亞（Victoria）的家世背景有所懸殊。不過，維多利亞行事低調，在丈夫踏入政壇後也很少助選，對2個孩子也是保護到家，也讓外界更想揭開這位新任首相夫人的神秘面紗，而她與施凱爾相識、相戀的有趣過程也被英媒報導出來。

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生於猶太裔家庭

維多利亞出身倫敦郊區富裕家庭，父親是猶太人，二戰前就從波蘭移民到英國，職業是會計師和經濟學講師，母親則是醫生，後來跟著父親改信猶太教。

維多利亞中學在倫敦的高檔地段「海格特」（Highgate），就讀英國知名私校-錢寧女校（Channing School），畢業於威爾斯頂尖的卡迪夫大學（Cardiff University），拿到法律、社會學學位，早年和丈夫一樣都當過律師，目前則在英國國民保健服務（NHS）體系擔任職能治療師，即使成為首相夫人後也無意辭職。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲維多利亞生性低調，丈夫踏入政壇後也很少在公開政治場合露面，更不受訪。圖為她去年10月罕見出現在工黨大會上。（圖／美聯社／達志影像）
不吵不相識

施凱爾幾年前曾在受訪時透露，與妻子的緣分其實是從一通「不愉快的電話」開始，當時施凱爾正準備為某個官司出庭，文件內容精準與否非常重要，他詢問同事文件起草人是誰，得知是1名叫維多利亞的女子，便請同事讓對方接聽電話。

施凱爾回憶，當時他問維多利亞，是否確定自己寫的東西100%正確？結果因此惹毛對方，維多利亞不但叫他滾開，還直接掛他電話，在電話被掛斷前，施凱爾還聽見她吼了一句：「他自以為是XXX的哪根蔥？（Who the f*** does he think he is?）」

不過，施凱爾並沒有因此被嚇跑，反而邀請維多利亞去倫敦康登區（Camden）的一家酒吧約會，當時雙方都沒想過會談戀愛甚至結婚生子。

低調、重隱私

施凱爾與維多利亞在2007年結婚，育有一雙兒女，現在分別才16和13歲，為了保護孩子的隱私，夫妻倆從未在公開場合提過孩子們的名字。

即使丈夫已踏入政壇近10年、擔任工黨黨魁4年，維多利亞卻鮮少在政治場合露面，也從未接受過任何媒體訪問，並聲稱以後會繼續這麼做。在搬入唐寧街10號後，夫婦倆仍會​​大力保護孩子免受媒體關注。

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