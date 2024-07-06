英國新首相夫人超低調！出身猶太富裕之家　與施凱爾「吵架」結緣

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維多利亞出身倫敦郊區富裕家庭，父親是猶太人，二戰前就從波蘭移民到英國，職業是會計師和經濟學講師，母親則是醫生，後來跟著父親改信猶太教。
維多利亞中學在倫敦的高檔地段「海格特」（Highgate），就讀英國知名私校-錢寧女校（Channing School），畢業於威爾斯頂尖的卡迪夫大學（Cardiff University），拿到法律、社會學學位，早年和丈夫一樣都當過律師，目前則在英國國民保健服務（NHS）體系擔任職能治療師，即使成為首相夫人後也無意辭職。
不吵不相識
施凱爾幾年前曾在受訪時透露，與妻子的緣分其實是從一通「不愉快的電話」開始，當時施凱爾正準備為某個官司出庭，文件內容精準與否非常重要，他詢問同事文件起草人是誰，得知是1名叫維多利亞的女子，便請同事讓對方接聽電話。
施凱爾回憶，當時他問維多利亞，是否確定自己寫的東西100%正確？結果因此惹毛對方，維多利亞不但叫他滾開，還直接掛他電話，在電話被掛斷前，施凱爾還聽見她吼了一句：「他自以為是XXX的哪根蔥？（Who the f*** does he think he is?）」
不過，施凱爾並沒有因此被嚇跑，反而邀請維多利亞去倫敦康登區（Camden）的一家酒吧約會，當時雙方都沒想過會談戀愛甚至結婚生子。
低調、重隱私
施凱爾與維多利亞在2007年結婚，育有一雙兒女，現在分別才16和13歲，為了保護孩子的隱私，夫妻倆從未在公開場合提過孩子們的名字。
即使丈夫已踏入政壇近10年、擔任工黨黨魁4年，維多利亞卻鮮少在政治場合露面，也從未接受過任何媒體訪問，並聲稱以後會繼續這麼做。在搬入唐寧街10號後，夫婦倆仍會大力保護孩子免受媒體關注。